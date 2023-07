Elektryczne rowery nowej ery. Najnowszy silnik Boscha trafił do pierwszych modeli

Nowe elektryczne rowery Saturn Swift od Nicolai już tu są. Na tanie e-bike jednak nie liczcie

Nicolai Bicycles zna się na rowerach i dwa nowe modele mają być tego świetnym przykładem. Nie są to zupełnie inne rowery, bo w gruncie rzeczy jedyne różnice między Saturn 11 Swift a Saturn 14 Swift sprowadzają się do skoku zawieszenia. Ten pierwszy model może pochwalić się amortyzatorem przednim o skoku 120 mm oraz tylnym o 106-mm skoku, a ten drugi już konfiguracją all-mountain, o czym świadczy kolejno 150- oraz 130-milimetrowy skok.

Oba modele posiadają więc tę samą ramę z pełnym zawieszeniem, a w ogólnym rozrachunku zostały zaprojektowane tak, aby były lekkie zarówno fizycznie, jak i wizualnie. Podkreśla to sam system napędowy, bo tak się składa, że Bosch Performance Line SX w połączeniu z 400-Wh akumulatorem Bosch Compact Tube waży ledwie cztery kilogramy, co oznacza, że jest ponad kilogram lżejszy niż konfiguracja Performance Line CX. Jak wiadomo, niska waga w rowerach jest kluczowa, więc wspomniana różnica w gruncie rzeczy jest ogromna, a na szczęście nie doprowadziła do cięć wydajności z racji nadal przyzwoitego 55-Nm momentu obrotowego.

Jeśli z kolei idzie o odbiorców tego e-bike, marka kieruje oba modele dla rowerzystów, którzy poszukują ciekawej synergii nowoczesności z tradycją. Rowery te mają bowiem oferować wyjątkowe połączenie czegoś jednocześnie zwinnego i lekkiego, co na dodatek spisuje się w praktyce tak, jak standardowy jednoślad bez wspomagania. Trudno mi wprawdzie wyobrazić sobie to, że wsparcie silnika jest tak bardzo niewyczuwalne, więc marka zapewne ma na myśli nie samo wspomaganie, a lekkość tego nowoczesnego e-bike.

Niestety nie liczcie na to, że model Saturn Swift kupicie za kilka tysięcy, bo w rzeczywistości taki Saturn 14 Swift jest dostępny w trzech wersjach wyposażenia, których cena zamyka się w przedziale od 8999 do 11999 euro. Osprzęt z najwyższej półki jest oczywiście obecny w obu modelach, ale przy takich kwotach nie powinno nas to dziwić.

