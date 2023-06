Rowery elektryczne rozwijają się w najlepsze. Idealny miejski e-bike wtoczył się na salony

Vanpowers UrbanGlide to potwierdzenie, że dzięki nowym markom rowery elektryczne ciągle się rozwijają

W ostatnich latach popularność rowerów elektrycznych gwałtownie wzrosła, ponieważ ludzie szukają bardziej zrównoważonych i wydajnych środków transportu. Rowery elektryczne gwarantują użytkownikom tak naprawdę zupełnie nowy wymiar jazdy na rowerze, zapewniając jednocześnie przyjazną dla środowiska alternatywę dla innych sposobów komunikacji, a przede wszystkim pojazdów z silnikami spalinowymi. Jednym z wyróżniających się modeli na tym szybko rozwijającym się rynku jest Vanpowers UrbanGlide, który ma być idealnym wyborem zarówno dla osób poszukujących środka transportu do pracy lub szkoły, jak i dla entuzjastów samej jazdy na rowerze.

Czytaj też: E-bike z marketu. Czy warto kupić rower elektryczny z Decathlonu?

W przeciwieństwie do konwencjonalnych rowerów te elektryczne są wyposażone w zintegrowany silnik, który wspomaga rowerzystę albo pośrednio, albo bezpośrednio, sprawiając, że podjazdy pod górę i długodystansowe przejażdżki są łatwiejsze do pokonania. To unikalne połączenie ludzkiego wysiłku i wspomagania elektrycznego wyzwala nową radość z jazdy, pozwalając rowerzystom odkrywać dalsze możliwości, pokonywać trudne tereny i w pełni cieszyć się podróżą nawet przy dłuższych trasach. Co jednak najważniejsze, korzystając z rowerów elektrycznych takich jak UrbanGlide, a nie samochodów, rowerzyści nie tylko zaoszczędzają na koszcie paliwa, ale też przyczyniają się do chronienia naszej planety.

Czytaj też: Gigant świata motoryzacji pokazał swój rower elektryczny. To ważny krok dla całego rynku e-bike

Firma VanPowers zaskoczyła nas swoim nowym e-bike o nazwie UrbanGlide, który charakteryzuje się eleganckim wyglądem, wymiennym akumulatorem i systemem napędu pasowego. Ten ma 250-watowy silnik w tylnej piaście, który może wspomagać kierowcę do maksymalnie 25 km/h i wyjmowalny akumulator o pojemności 252 Wh, gwarantujący zasięg do 70 km po około 5-godzinnym ładowaniu i opcję ładowania urządzeń poprzez port USB. Największym wyróżnikiem tego e-bike jest jego rama, która w znaczący sposób ułatwia wsiadanie i zsiadanie oraz fakt, że wykorzystuje nie ciągle brudzący się łańcuch, którego trzeba konserwować, a bardzo wytrzymały pasek Gates Carbon Drive, który na dodatek jest cichszy. Przełożenia gwarantuje z kolei piasta z ośmiobiegową wewnętrzną przekładnią Shimano Alfine.

Czytaj też: Rover powraca! Kultowa marka samochodów będzie sprzedawać… rowery elektryczne

Inne elementy tego e-bike o wadze 16,8 kilogramów obejmują hydrauliczne hamulce tarczowe, minimalistyczny wyświetlacz LCD, który pokazuje prędkość, poziom naładowania baterii i tryb wspomagania, przednie i tylne światła, błotniki oraz tylny bagażnik. Aktualnie rower elektryczny UrbanGlide jest dostępny w dwóch kolorach i kosztuje 2490 euro. To ciekawy e-bike to rozważenia, jako że łączy w sobie funkcjonalność, styl i innowacyjność, a choć nie ma zbyt zaawansowanego układu napędowego, to zapewne wielu doceni jego stosunkowo niską wagę.

PS – po więcej materiałów najwyższej jakości zapraszamy na Focus Technologie. Subskrybuj nasz nowy kanał na YouTubie!