Galaxy Watch 6 zaskoczy nas nową funkcją. Przyda się podczas… gotowania

Smartwatche Galaxy Watch 6 staną się nieodzownymi towarzyszami ćwiczeń, snu i gotowania?

Wydaje się, że oprócz kilku istotnych zmian konstrukcyjnych, zestaw czujników na pokładzie Galaxy Watch 6 będzie z grubsza taki sam, co w serii Galaxy Watch 5. Oznacza to, że nie uświadczymy pod tym względem żadnych innowacyjnych i nieznanych wcześniej możliwości monitorowania zdrowia. Jednak mylnie byłoby sądzić, że przez to żadnych większych ulepszeń nie będzie. Samsung ma ogromne pole do popisu, bo może przecież rozszerzyć ich funkcjonalność, dodając zupełnie nowe funkcje.

Czytaj też: Premiera to już czysta formalność. Galaxy Watch 6 ujawnia swoje tajemnice

Wiemy już, że nakładka One UI Watch 5.0, która ma zadebiutować wraz z tegorocznymi smartwatchami, przyniesie kilka takich usprawnień, takich jak:

Ułatwione sprawdzanie wyników snu i wskazówki oferowane przez funkcję coaching snu – wszystkie te informacje będą widoczne bezpośrednio na ekranie zegarka.

Spersonalizowane strefy tętna – po około 10 minutach biegu zegarek obliczy pięć stref tętna na podstawie VO2 Max i progów tlenowych/beztlenowych.

Rozszerzenie funkcji Route Workout o chodzenie i bieganie z rekomendacją tras w aplikacji Zdrowie.

Rozszerzenie funkcji awaryjnego SOS o możliwość komunikacji i wysyłania danych o lokalizacji do służb ratunkowych, które ponadto będą mogły przejrzeć naszą dokumentację zdrowotną, o ile takowa zostanie udostępniona (funkcja będzie domyślnie włączona dla użytkowników w wieku od 55 lat).

To oczywiście nie wszystko, bo oficjalnie już wiadomo, że seria Galaxy Watch 6 pozwoli na o wiele lepsze wykorzystanie czujnika pomiaru temperatury, a pomoże mu w tym aplikacja Thermo Check i nowy interfejs API. Oczywiście nadrzędnym zadaniem tego czujnika nadal będzie mierzenie temperatury naszego ciała, ale będzie go można wykorzystać też na wiele innych sposobów. Właściciele nowych smartwatchy bez problemu sprawdzą, jak ciepłe jest ich jedzenie, woda w basenie czy różne przedmioty w ich otoczeniu, a nawet samo powietrze.

Aplikacja jest już dostępna w Google Play i na udostępnionych tam zrzutach ekranu znajdziemy nawet informację o możliwości mierzenia temperatury gorącej patelni, choć w tym przypadku Samsung zaleca zdjęcie zegarka przed zbliżeniem go do naczynia. Prawdopodobnie będzie też można mierzyć temperaturę drewna, plastiku czy metali, jednak producent jeszcze tego nie potwierdził. Funkcja może okazać się przydatna w różnych sytuacjach, nawet podczas gotowania. Nie ma oczywiście mowy o zastąpieniu kuchennego termometru smartwatchem, ale czasem na pewno będzie to użyteczna możliwość.

Czytaj też: Galaxy Ring może być lepszy niż Galaxy Watch 6. Samsung sam robi sobie konkurencję

Co jeszcze ważniejsze, z nowości będą mogli korzystać nie tylko przyszli posiadacze Galaxy Watch 6. Będą oni pierwsi, ale z czasem Samsung rozszerzy dostępność funkcji także na serię Galaxy Watch 5, co jest świetną informacją. Biorąc pod uwagę coraz bardziej nasilające się plotki na temat rzekomo powstającego Galaxy Ring, który ma stanowić zagrożenie nawet dla smartwatchy producenta, może się okazać, że wkrótce najnowsze serie Galaxy Watch dostaną jeszcze więcej podobnych nowości. Takich, które nie skupiają się tylko na monitorowaniu naszego organizmu czy aktywności, ale które przydadzą się w innych aspektach naszego codziennego życia, jak właśnie wspomniana funkcja mierzenia temperatury otoczenia.