Home Energetyka Klęska urodzaju dopadła Polskę. Takiego marnotrawienia energii jeszcze nie widzieliśmy

Klęska urodzaju dopadła Polskę. Takiego marnotrawienia energii jeszcze nie widzieliśmy

O Polityce energetycznej Polski do 2040 słyszeliśmy już kilka razy w tym roku. Jest to dokument, który wciąż czeka na wprowadzenie zmian i dostosowanie do realiów panujących obecnie na świecie i Europie. Niedawno Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprosiło od wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, udostępniający tym samym proponowany scenariusz aktualizacji dokumentu. Niektórzy być może zaczną wieszać na nim psy, ale czy jest faktycznie taka potrzeba?