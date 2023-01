Rekord produkcji energii w Polsce. Turbiny wiatrowe wykręciły niemal maksimum, ale co się stało z nadwyżką?

Jak donosi PAP Biznes za informacją prasową od Polskich Sieci Elektroenergetycznych, 4 stycznia padł rekord generacji prądu przez turbiny wiatrowe. Dokładnie o godzinie 18:45 pracowały one z mocą 7,6 GW. Rekordowa była także godzinowa generacja energii elektrycznej. Cytując komunikat, „w 19. godzinie doby farmy wiatrowe wyprodukowały 7,576 MWh energii”.

Są to ogromne wartości, które „wykręciły” polskie turbiny wiatrowe stanowiące istotny, choć nadal mniejszościowy, procent w miksie energetycznym kraju. Poprzedni rekord padł 5 kwietnia 2022 roku, kiedy to kwadrans po północy wiatraki działały z mocą 7,205 GW.

Czytaj też: Co łączy panele słoneczne, turbiny wiatrowe, owce i pszczoły? Brytyjczycy wpadli na nietypowy pomysł

4 stycznia padł rekord generacji farm wiatrowych – o godz. 18.45 pracowały z mocą 7600 MW (poprzedni rekord 5.04.2022 r. o godz. 00:15 – 7205 MW). pic.twitter.com/GfiziWLZbo January 5, 2023

Rekord produkcji energii z wiatru. Co z tego, jak w Boże Narodzenie trzeba było redukować generację

Wydawałoby się, że trzeba się tylko cieszyć, ale niestety tak duża produkcja energii może być również problemem dla operatorów. Warto przytoczyć historię z okolic Bożego Narodzenia w 2022 roku. Wówczas Krajowa Dyspozycja Mocy poleciła redukcję generacji energii wiatrowej na terenie całego kraju. Powodem była nadwyżka energii elektrycznej. Zazwyczaj w czasie świąt mniej zużywamy energii (nie funkcjonują biura, galerie handlowe, mniej podróżujemy i nie dojeżdżamy do pracy) i kiedy spotka się to z wysoką generacją energii, wówczas podejmuje się działania redukujące produkcję.

Czytaj też: Mamy pierwsze magazyny energii w Polsce. Wiemy, skąd popłynie prąd w razie blackoutu

Jak informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne, turbiny wiatrowe mogą działać obecnie z maksymalną mocą 9 GW, a w święta pracowały z mocą od 0,3 do 5,9 GW, podczas gdy ogólne zapotrzebowanie w kraju wynosiło jedynie od 11,8 do 16,7 GW. Nadal ponad połowa energii w naszym kraju jest produkowana ze spalania węgla brunatnego i kamiennego.

Aby nie marnować na przyszłość produkowanej przez turbiny wiatrowe energii, należałoby ją magazynować na większą skalę. Póki co w Polsce nie istnieją żadne magazyny energii tego typu, chociaż pojęcie to zostało już wprowadzone do polskiej energetyki i formalnie licencję na magazynowanie energii uzyskało sześć elektrowni szczytowo-pompowych.