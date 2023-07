Ten najszybszy na świecie rower wyrwie cię z kapci… o ile odważysz się go poskromić

Potwór do podbijania terenu. X-Trail Pro to wyjątkowo potężny rower elektryczny

Bandit X Trail Pro to najnowszy na rynku rower elektryczny, który łączy w sobie cechy motoroweru i roweru górskiego. Jako bardzo wydajny i rozwijający wysokie prędkości rower elektryczny, ma kilka unikalnych cech w porównaniu do innych modeli dostępnych w sprzedaży, co tyczy się nie tylko unikalnego wyglądu ramy z aluminium 6061. Jego projekt przynosi na myśl dawne motorynki nie bez powodu, a charakterystyczne przedłużone siedziska oraz wielki reflektor na przodzie są tego jednoznacznym potwierdzeniem.

Czytaj też: Teraz na pewno wyrzucisz swój rower. Binary Gear zmienia reguły gry w sektorze rowerów górskich

Zacznijmy od tego, że ten e-bike posiada dwa silniki, bo 750-watowy z przodu i 1000-watowy z tyłu, które to łącznie gwarantują dostęp do aż 1750 watów mocy. Pamiętajmy, że większość rowerów elektrycznych ma tylko jeden silnik, zwykle w tylnej piaście lub suporcie i to ograniczony zwykle do mocy nominalnej na poziomie 250 watów, więc nic dziwnego, że X Trail Pro może poradzić sobie z każdym terenem, wgryzając się nawet w piach na swoich wielkich, 4-calowych oponach terenowych i rozpędzając do nawet 68 km/h, choć zwykle standardem jest poziom 25 km/h. Biorąc to pod uwagę, wybranie 4-tłoczkowych hamulców hydraulicznych na 180-mm tarczach nie jest wcale przesadą.

Czytaj też: Rowery elektryczne rozwijają się w najlepsze. Idealny miejski e-bike wtoczył się na salony

Taka moc wymaga odpowiednich akumulatorów i ponownie w grę wchodzi nie jeden, a dwa pakiety. Akumulator 48 V/20 Ah z przodu i akumulator 48 V/15 Ah z tyłu gwarantują łącznie aż 1680 Wh pojemności i tym samym do 195 km zasięgu na pojedynczym ładowaniu. Pewne jest jednak, że przy jeździe na pełnej mocy, ten zasięg znacznie spadnie, bo to od użytkownika zależy, czy w danej chwili będzie wykorzystywał tylny, przedni, czy może oba silniki jednocześnie. Z takim e-bike akumulatory trzeba w trasie zdecydowanie oszczędzać, bo inaczej czeka was powrotna podróż z 35 kilogramami między nogami i bez żadnego wspomagania.

Czytaj też: Nie patrz, bo oszalejesz z zazdrości. Oto rower, o którym marzysz

Wyróżnikiem tego modelu jest również pełne zawieszenie z hydraulicznie regulowanym przednim i tylnym zawieszeniem sprężynowym, które zapewnia większy komfort i kontrolę na szlakach terenowych. Technologiczne dodatki uzupełnia kolorowy wyświetlacz LCD, system odblokowywania na bazie NFC oraz wbudowany GPS, choć ten ostatni wymaga wykupienia płatnej subskrypcji. Przygotujcie się jednak na znaczny wydatek, bo rower elektryczny Bandit X-Trail Pro nawet na przedsprzedaży w Indiegogo kosztuje sporo – całe 1999 dolarów z planem dostawy już we wrześniu…, ale tylko do Kanady i USA. Pamiętajmy, że ze względu na dużą prędkość i moc wyjściową nie jest dopuszczony do ruchu ulicznego w większości krajów, więc w nich może być ograniczony tylko do użytku prywatnego lub terenowego.

PS – po więcej materiałów najwyższej jakości zapraszamy na Focus Technologie. Subskrybuj nasz nowy kanał na YouTubie!