To nie jest zwykłe okno. Prototypowy fotowoltaiczny model łączy w sobie szereg przydatnych funkcji

Wśród nich wymienia się między innymi samozasilanie, inteligentną regulację promieniowania słonecznego oraz magazynowanie energii. Za potencjalnym przełomem stoją przedstawiciele Uniwersytetu Henan, którzy wyjaśniają, iż postanowili skorzystać z cienkowarstwowych ogniw słonecznych z kesterytem.

W połączeniu z elektrochromowym oknem z bimetalu niklowo-kobaltowego taka konfiguracja została następnie przetestowana. Eksperymenty prowadzone w standardowych warunkach oświetleniowych wykazały, że opisywane okno miało zużycie energii na poziomie 318,3 mWh/m2. Z kolei jego ogólna wydajność kształtowała się na poziomie 2,15%. Zdaniem członków zespołu badawczego taki wynik jest porównywalny z osiąganymi przez większość obecnie dostępnych modeli.

Jeśli chodzi o dokładny skład prototypu, to chińskie ogniwo posiada szklane podłoże pokryte molibdenem, absorberem kesterytowym, warstwą buforową na bazie siarczku kadmu, warstwą tlenku cynku, warstwą tlenku indu i cyny nałożone z wykorzystaniem rozpylania magnetronowego, a także srebrne metalowe styki.

Okno słoneczne zaprojektowane przez chińskich naukowców wykazuje szereg łączących się ze sobą funkcji

Jak wyjaśniają sami zainteresowani, dzięki porowatej strukturze nanopłatków i synergistycznemu efektowi pierwiastków niklu oraz kobaltu, ich okno słoneczne wykazuje doskonałe właściwości elektrochemiczne, elektrochromowe i bardzo dobrze sprawdza się w magazynowaniu energii. Jedną z największych zalet takiego rozwiązania mają być bogate opcje z zakresu ich architektonicznego dopasowania.

Szczegółowe ustalenia w tej sprawie są dostępne na łamach Solar Energy Materials and Solar Cells. Okna słoneczne być może nie dostarczają wielkich ilości energii, ale przy zastosowaniu na większą skalę może się to zmienić. Tym bardziej, że w grę wchodzi też regulacja przepuszczalności światła, którą można wykorzystać do kontrolowania temperatur w pomieszczeniach. Jeśli chodzi o kesteryt, to jest on jednym z najbardziej obiecujących materiałów pochłaniających światło do potencjalnego zastosowania w tańszych cienkowarstwowych ogniwach słonecznych. W skład tych minerałów wchodzą między innymi miedź, cyna, cynk i selen.