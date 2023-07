Fotowoltaiczny stół z powyłamywanymi nogami. Panele bez nóg rozłożono na trawie

Czy panele słoneczne da się wielokrotnie przenosić z miejsca w miejsce w zależności od tego, gdzie są potrzebne? W przypadku standardowych instalacji na stojakach jest to dość karkołomne zadanie. A gdyby po prostu stworzyć moduły… bez nóg? Francuski producent energii odnawialnej, firma CVE, stworzyła istny fotowoltaiczny stół z powyłamywanymi nogami.

Dość żartów. Instalacje od CVE nie są irracjonalnym pomysłem i taka konstrukcja ma istotne zastosowanie w przypadku, gdy pole, na którym postawimy elektrownię słoneczną nie należy do nas i je po prostu dzierżawimy na okres kilku lat.

Panele słoneczne montowane na trawie – rozwiązanie tymczasowe, które również zadowala

Wówczas instalacja standardowego systemu na okres dwóch czy trzech dekad nie prawa bytu, ale zespołu modułów, które dosłownie montuje się na trawie – jak najbardziej. Jak informuje CVE w rozmowie z redakcją PV Magazine, w miasteczku Châtillon-sur-Chalaronne stanęła „gruntowa” instalacja fotowoltaiczna o mocy 187 KW, która pokryje 10 proc. całkowitego zapotrzebowania na energię w zakładzie przemysłowym MSA w tym miasteczku.

Panneaux solaires démontables dans l’Ain – Depuis environ un mois, le groupe MSA (Mutuelle sociale agricole) a installé, sur son site de Châtillon-sur-Chalaronne, dans l’Ain, la première centrale solaire démontable… https://t.co/I7qugubzLI #Eolien @GroupeCVE pic.twitter.com/9woEizb9iH — Observ'ER (@Observ_ER) July 20, 2023

Montaż paneli słonecznych opartych bezpośrednio o ziemię trwał ponad dwukrotnie krócej niż w przypadku tradycyjne instalacji (10 miesięcy zamiast dwóch lat).

Nie zostało powiedziane konkretnie, jak długo będą działać panele słoneczne we francuskim miasteczku. Przedstawiciele CVE tłumaczą, że ich instalacje są przeznaczane tylko do tymczasowego użytkowania. Po upływie uzgodnionego terminu operator szybko je demontuje i przenosi do innego klienta. Tym samym właściciel lub dzierżawca pola może wykorzystać areał gruntu do innych celów.

Rozwiązanie CVE jest bardzo innowacyjne i ułatwia korzystanie z energii słonecznej nawet mniejszym podmiotom lub tym, które nie mają możliwości lub aż takich potrzeb, by budować wielkoskalową farmę.