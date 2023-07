Home Energetyka Panele słoneczne z cylindrem pełnym piasku? Na taki pomysł mogli wpaść tylko w jednym kraju

Panele słoneczne, kolektory, magazyny ciepła na piasek czy wodę. Jak najlepiej mogłyby one działać? Razem. Do takiego wniosku doszli uczeni ze Szwecji, którzy zaproponowali bardzo wydajny system grzewczy na potrzeby przemysłu i nie tylko. Na czym on dokładnie polega?