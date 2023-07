Okręty podwodne podbiły przestworza. Francuzi pokazali, jak w prosty sposób zwiększyć ich możliwości

Dlaczego okręty podwodne z latającymi dronami mają tak dużo sensu?

Na samym początku warto podkreślić, że okręty podwodne mają wiele wspólnego z domeną powietrzną już teraz. Poza torpedami wykorzystują przecież różnego rodzaju pociski do zwalczania głównie celów naziemnych i wystrzeliwują je nawet podczas pełnego zanurzenia. Wykorzystują do tego zmyślny mechanizm wtłaczania powietrza pod ciśnieniem do komory pocisku, więc technologia umożliwiająca wystrzeliwanie czegokolwiek w przestworza już w okrętach podwodnych jest. Tyle tylko, że wykorzystuje się ją wyłącznie do wprawiania w ruch pocisków, a nie dronów, zapewniających załodze stały dostęp do przestrzeni powietrznej i to właśnie zmienili niedawno Francuzi.

Armie całego świata zaczęły uwielbiać bezzałogowce w każdej domenie i trudno się temu dziwić. Ich możliwości w zakresie zwiadu oraz przeprowadzania misji bojowych są tak ogromne, że ciągle eksperymentuje się z tym, co jeszcze mogą zrewolucjonizować systemy bezzałogowe i tak oto tym razem padło na okręty podwodne. Tegoroczny sprawdzian francuskiej marynarki wojennej był prosty. Postanowiła sprawdzić, czy latający bezzałogowiec zwiadowczy ma sens na okręcie podwodnym.

Test był więc prosty. Objął wystrzelenie drona opracowanego przez Naval Group i SME Diodon z zanurzonego okrętu podwodnego typu Rubis. Bezzałogowiec wypłynął na powierzchnię w wodoodpornym kokonie ochronnym zaprojektowanym przez Naval Group. Ta osłona następnie otworzyła się, pozwalając dronowi wystartować, a sam okręt podniósł swoją antenę komunikacyjną, aby ustanowić z nim połączenie oraz umożliwić transfer danych. Po nawiązaniu łączności dron był sterowany przez operatora z okrętu podwodnego, zapewniając pogląd wideo na otoczenie w czasie rzeczywistym.

Tak oto potwierdzono, że latające bezzałogowce na pokładzie okrętu podwodnego mają sens i można je wykorzystywać do przeprowadzania misji związanych z m.in. rekonesansem. Francuskie ministerstwo obrony chciało potwierdzić ten potencjał tym właśnie testem, który był zresztą częścią dążenia do poszukiwania sposobów zwiększenia zakresu możliwości okrętów podwodnych podczas misji. Wykorzystanie drona w tego typu połączeniu może sprowadzić się nie tylko do zrobienia z niego szpiega, ale też węzła komunikacyjnego lub platformy do transportowania małych ładunków. Nic jednak aktualnie nie wiadomo na temat potencjalnego zastosowania takiego rozwiązania na regularnej służbie.

