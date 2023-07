Ma 12,7-litrowy silnik i potężne uzbrojenie. Arma II od Otokar to pierwszy taki pojazd bojowy Turcji

Drugi taki turecki pojazd bojowy jeszcze nie powstał. Czym jest Otokar Arma II?

Otokar to jedna z tych firm, którą kojarzy każdy, kto wie nieco więcej na temat technologii wojskowej. Ta przodująca w branży obronnej turecka firma ma już ponad 30 lat doświadczenia i eksportuje swoje produkty do ponad 35 krajów na pięciu kontynentach. Niedawno pochwaliła się owocem prac swoich inżynierów, czyli pojazdem Arma II, który jest jednym z wielu wojskowych pojazdów opancerzonych, które Otokar opracował i oferuje zarówno rodzimym siłom zbrojnym, jak i innym krajom. W ofertach podkreśla, że jego pojazdy mają lepszą wydajność, ochronę i wyższy stopień modułowości w porównaniu do innych konkurentów.

Czytaj też: Armia USA pozamiatała. Oto jej nowoczesny pojazd wojskowy do wszystkiego

Arma II to kołowy bojowy wóz piechoty, będący pierwszym pojazdem 8×8 w Turcji, który ma lokalnie produkowany powerpack, składający się z silnika Ecotorq o mocy 720 koni mechanicznych i zautomatyzowanej skrzyni biegów. Taki zestaw zapewnia pojazdowi wysoką mobilność i prędkość, a także zmniejsza zależność od zagranicznych dostawców. Mowa dokładnie o rozwijaniu prędkości do co najmniej 105 km/h i pokonywaniu dystansów do 700 km na jednorazowo zatankowanych zbiornikach. Wypada pod tym względem na tle np. BMP-3M z 660-konnym silnikiem, prędkością maksymalną rzędu 70 km/h i zasięgiem na poziomie 600 km, czy niemieckim Lynx o 750-konnym silniku, prędkości 70 km/h i zasięgu 450 km.

Czytaj też: Wojna to czas nauki. Na bazie doświadczeń z Ukrainy opracowano wyjątkowy pojazd

Proponowany przez Otokar projekt Arma II ma konstrukcję modułową i może być konfigurowany do różnych ról, wśród których znajduje się właśnie bojowy pojazd piechoty. Może przewozić do 12 żołnierzy, a w tym dowódcę i kierowcę, doczekać się różnego uzbrojenia (m.in. wieży Mizrak 30 i pocisków OMTAS) oraz wykorzystywać modułowy pancerz dodatkowy różnego rodzaju, który ma go chronić przed różnymi zagrożeniami. Podstawowy projekt zapewnia załodze ochronę przed minami oraz improwizowanymi ładunkami wybuchowymi, a pozostałe cechy warte wyróżnienia obejmują niezależne zawieszenie, opony typu run-flat z centralnym systemem ich pompowania czy coś tak prozaicznego, ale bardzo potrzebnego, jak ABS, czyli obecny w naszych samochodach system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania.

Czytaj też: Dlaczego to państwo chce zmodernizować bojowe pojazdy sprzed dekad?

Można więc stwierdzić, że Arma II to nie tylko bardzo mobilny, ale też wszechstronny pojazd bojowy, który może wykonywać różne misje i dostosowywać się do różnych środowisk. Na tle konkurencyjnych pojazdów tego typu wypada pozytywnie w zakresie swoich możliwości terenowych, choć samo jego uzbrojenie i zaawansowanie nie jest już tak imponujące. Jednak według Otokar pojazd Arma II został zaprojektowany tak, aby spełniać wymagania zarówno Tureckich Sił Zbrojnych, jak i innych potencjalnych klientów. Aktualnie jednak nie ma żadnego potwierdzenia lub ogłoszenia od żadnej ze stron w sprawie zamówienia, lub wdrożenia Arma II na służbę.