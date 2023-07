Nowa jakość w telewizorach. Philips OLED818 dopasuje kolory obrazu do pory dnia i oświetlenia salonu

Philips OLED818 z nową jakością obrazu

Philips OLED818 to, jak nazwa wskazuje, telewizor OLED z matrycą OLED-EX. Jej główną cechą jest wysoka jasność, która w szczytowych momentach ma sięgać 1000 nitów. Dotyczy to jednak ekranów o przekątną powyżej 55 cali. Ekran obsługuje wszystkie główne formaty HDR, takie jak Dolby Vision, HLG, HDR10 oraz HDR10+. Nie zabrakło też certyfikatu IMAX Enhanced.

Za jakość obrazu dba nie tylko nowy ekran, ale też procesor obrazu Philips P5 AI 7. generacji z algorytmami sztucznej inteligencji. Są one w stanie w czasie rzeczywistym dostosowywać parametry obrazu, takie jak jasność czy nasycenie kolorów. Pomaga w tym czujnik światła, który bada nie tylko jasność otoczenia, ale też temperaturę barwową. To ciekawa funkcja i teoretycznie telewizor powinien być w stanie dostosować kolory obrazu w zależności od pory dnia oraz typu oświetlenia. Bardzo ciekawi mnie, jak wygląda to w praktyce i mam nadzieję, że już niedługo uda mi się to sprawdzić. Procesor odpowiada też za poprawianie jakości obrazu w ramach funkcji Super Resolution.

Producent przekonuje, że Philips OLED818 ma specjalnie opracowaną technologię zapobiegającą wypalaniu się matrycy podczas wyświetlania statycznych elementów.

W telewizorze Philipsa nie mogło zabraknąć podświetlenie Ambilight. A konkretnie mamy tu system Next Gen Ambilight z trójstronnym podświetleniem. Dodatkowo dzięki aplikacji Ambilight Aurora można zamienić ekran w obraz. Podświetlenie Ambilight dostosuje się do wybranego przez nas, wyświetlanego obrazu, tworząc efektowny pokaz kolorów.

Philips OLED818 z potężnymi głośnikami i podświetlanym pilotem

Philips OLED818 może pochwalić się niespotykanie wysoką mocą wbudowanych głośników. To aż 70 W w systemie 2.1 (40 W w modelu 42-calowym). Za tony niskie odpowiada trójpierścieniowy przetwornik w tylnej części obudowy, a do tego mamy cztery pasywne radiatory.

Telewizor działa pod kontrolą systemu Google TV. Do dyspozycji mamy też kompatybilność z Dolby Vision 4K w 120 klatkach na sekundę przez port HDMI 2.1 z e-ARC (przepustowość 48 Gb/s. 12-bitów), a gracze docenią obecność Nvidia G-Sync oraz FreeSync Premium, a także automatycznego trybu gracza.

Philips OLED818 może być obsługiwany głosowo dzięki kompatybilności z Asystentem Google i Alexą Amazonu. Pilot, jak we wszystkich telewizorach Philipsa z wyższej półki, jest podświetlany.

Philips OLED818 w różnych rozmiarach i rozsądnej cenie

Philips OLED818 jest dostępny w sporej ilości przekątnych – 42, 48, 55, 65 i 77 cali. W każdym mamy podświetlenie Ambilight, a jak już pisałem, tylko w najmniejszym musimy się liczyć z niższą mocą głośników i niższą jasnością ekranu. Nieco różni się też wariant 77-calowy, gdzie zamiast centralnej podstawy mamy płaskie metalowe nóżki.

Ceny są bardzo rozsądne: