Wszystko, co wiemy o procesorach Intel Core 14. generacji. Raptory zaryczą raz jeszcze

Procesory Intel Core 14. generacji, czyli jak odświeżenie Raptor Lake zgra się z Meteor Lake?

Na samym początku warto wyjaśnić zamieszanie, które firma Intel ma zamiar rozpocząć, wprowadzając na rynek dwie oddzielne rodziny procesorów o dwóch odmiennych schematach nazewnictwa. Możecie już wiedzieć, że 15. generacji procesorów Intel Core najpewniej nie będzie, bo firma postanowiła wycofać się z nazewnictwa “Core i” na rzecz “Core Ultra” oraz “Core”, resetując generację do tej pierwszej. Tutaj robi się ciekawie.

Czytaj też: Intel Unison – dla tej funkcji warto wybrać laptopa z Intel Evo

Jeśli wierzyć chińskiemu oddziałowi Intela, rynek wzbogaci się o łącznie cztery rodziny procesorów. Mowa o desktopowych Raptor Lake-S Refresh i mobilnych Raptor Lake-HX Refresh, które to wystąpią pod nazwą “Core i- 14. generacji”, oraz mobilnych układach Meteor Lake-U/-H i Raptor Lake-U/H Refresh. Te dwa ostatnie zadebiutują pod nową nazwą, bo kolejno Core Ultra oraz Core, co oznacza, że Intel chce rozpocząć nomenklaturową rewolucję właśnie od rynku mobilnego.

Specyfikacja i wydajność Intel Core 14. generacji

Jak Intel podejdzie do kwestii wydajności, a więc tego, co najważniejsze w nowej generacji Core? Odpowiedź na to zapewniają pierwsze takie przecieki, które obejmują testy inżynieryjnych próbek Core i7-14700K. Ten model miał utrzymać bazowe taktowanie na tym samym poziomie, bo 3,4 GHz, ale doczekać się jednocześnie zestawu 20 rdzeni (8+12) i 28 wątków, a więc tyle, ile mobilny Core i7-13500HX

Wedle testów w CPU-Z oraz Cinebench, wzrost wydajności z generacji na generację poprawi się zwłaszcza pod kątem operacji wielowątkowych, jako że można liczyć w nich na średnio 17,6-procentową poprawę wydajności. Jeśli z kolei idzie o wydajność jednowątkową, a więc tą najważniejszą m.in. w grach, mamy zadowolić się około 4-procentowym wzrostem.

Mobilne procesory Intel Core -HX 14. generacji z pojemniejszą pamięcią podręczną

Intel najwyraźniej lubi dopieszczać swoje “szalone” procesory, bo te z serii -HX, które są takimi “stacjonarnymi przeróbkami na rynek mobilny”. To na nie narzekałem jeszcze przed kilkoma miesiącami, bo ich wysoki pobór mocy sprawiał, że gamingowe laptopy zaczęły coraz bardziej przypominać stacjonarne sprzęty i to najwyraźniej się nie zmieni. Nadal poziom MTP najwydajniejszych procesorów w nowej serii będzie wysoki (157 watów), ale wygląda na to, że Intel postara się o zwiększenie wydajności kilku układów znacznie powyżej tradycyjnego starania się o podbicie zegarów.

Czytaj też: Intel planuje jeszcze większe zamieszanie. Chiński oddział puścił farbę

Wedle przecieków procesor Core i5-14650HX będzie różnił się od Core i5-13650HX liczbą swoich rdzeni, bo dostanie dodatkowe dwa rdzenie Performance. Oznacza to wzrost liczby rdzeni z 6+8 do 8+8 i tym samym wątków z 20 do 24. Nie wszystkie modele czeka jednak taki wzrost, bo Core i5-14500HX zaoferuje już tradycyjne połączenie 6+8. Wszystkie układy mają jednak doczekać się wzrostu pojemności pamięci podręcznej.

Data premiery procesorów Intel Raptor Lake Refresh 14. generacji

Przechodząc do tego, co najważniejsze, czyli daty premiery procesorów Intel Core 14. generacji na rynku, mam aktualnie dostęp nie tylko do swojego przeczucia, ale też plotek, które wcale nas nie zaskoczyły. Intel ma bowiem planować premierę swoich nowych procesorów Raptor na październik, a dokładniej mówiąc, w czasie od 17 do 23 października. Tradycyjnie na pierwszy rzut pójdą Core 14. generacji z serii -K, czyli tej najwydajniejszej, która dodatkowo umożliwia przeprowadzanie podkręcania, a kilka tygodni później, bo na początku 2024 roku, mamy doczekać się premiery pozostałych układów z zablokowanym mnożnikiem.

Czytaj też: Karty graficzne Intela nie radzą sobie ze starszymi grami. Nowa aktualizacja miała to zmienić

Procesory Core 14. generacji mają być kompatybilne z płytami głównymi z gniazdem LGA1700, które będą tradycyjnie wymagać aktualizacji oprogramowania, ale na rynek trafią też nowe modele z chipsetami z serii 800. Mowa o Z890, B860 oraz H810, więc o H870 możecie zapomnieć.

PS – po więcej materiałów najwyższej jakości zapraszamy na Focus Technologie. Subskrybuj nasz nowy kanał na YouTubie!