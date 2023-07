Zniszczą nawet najlepiej opancerzone czołgi. Oto nowi pogromcy sprzętu pancernego

Roketsan pokazał swoje pociski UMTAS-GM i nowe bomby MAM na targach IDEF 2023

Podczas szesnastych już targów IDEF, które trwały od 25 do 28 lipca w Stambule, turecka firma Roketsan miała do pokazania wiele nowych dzieł swoich specjalistów. Te objęły zarówno rozszerzenie rodziny amunicji MAM (Mini Akıllı Mühimmat), jak i nowy pocisk przeciwpancerny UMTAS-GM, który narobił zdecydowanie najwięcej szumu. Ten pocisk jest w stanie zwalczać cele na dystansach od 30 do 80 kilometrów (zależnie od platformy startowej), kierując się na nie z wykorzystaniem nie pojedynczego, a podwójnego systemu naprowadzania.

Ten obejmuje celownik w podczerwieni, półaktywny celownik laserowy oraz dwukierunkowe łącze danych o radiowej częstotliwości, co oznacza, że tor lotu pocisku może być dostosowywany zarówno na podstawie tego, co pocisk “widzi”, jak i tego, co przekażą mu inne platformy zbierające dane. Kiedy już trafi w cel, robi użytek ze swojej głowicy tandemowej, która nie tylko przebija się przez tradycyjny stalowy pancerz, ale też ten reaktywny, dzięki wywoływaniu podwójnej eksplozji. Chociaż nie wiemy, jak to będzie z integracją UMTAS-GM na służbie, pewne jest, że pocisk ten doczeka się drugiego wariantu (Block-2), który do systemu naprowadzania dorzuci dodatkowo aktywny radar wykorzystujący fale milimetrowe.

Pierwszej publicznej prezentacji doczekały się też nowe warianty rodziny inteligentnej mikroamunicji MAM, a więc naprowadzanych na różne sposoby bomb, które to mogą być wykorzystywane w misjach powietrze-ziemia i powietrze-powierzchnia. Podstawowe warianty MAM-C, MAM-L i MAM-T o wadze odpowiednio 6,5, 22 oraz 94 kilogramów i zasięgu do 8, 15 i 80 km, doczekały się właśnie wariantów z systemem naprowadzania na źródło ciepła. Całe trio pokazało się więc na targach IDEF 2023 z nowymi systemami naprowadzania, które to pozwala amunicji śledzić i trafiać ruchome cele w warunkach dziennych i nocnych, a także działać w środowiskach pozbawionych GPS.

Nie wiemy, kiedy i czy w ogóle oba rodzaje tego nowego uzbrojenia trafią na służbę, ale pewne jest, że spełniają najważniejszy wymóg, aby tureckie wojsko mogło się nimi zainteresować i w następstwie zrobić z nich użytek.

