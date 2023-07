Sony HT-AX7 – pierwsze wrażenia. Przenośne kino domowe

To był intensywny wyjazd do Londynu. Sony przede wszystkim zaprosiło nas na pokaz produktu z innej kategorii (o nim opowiem więcej 25 lipca), ale skoro byliśmy już w Londynie, to skorzystano z tej okazji, by zaprezentować nam Sony HT-AX7. Sprzęt ma być nowym otwarciem dla kategorii, która powinna być czymś pomiędzy głośnikiem Bluetooth a soundbarem.

Firma adresuje to rozwiązanie dla tych, którzy chcą polepszyć swoje doświadczenie audio z urządzeniami mobilnymi przede wszystkim w domu, ale nie chcą też korzystać ze słuchawek. Zamiast izolować się od otoczenia i męczyć uszy, możemy przecież odpalić głośnik Bluetooth. Tylko czy ten zaoferuje nam dźwięk otaczający nas ze wszystkich stron? Raczej nie w taki sposób, jaki zaprezentowało Sony. Może zatem warto połączyć się z soundbarem? To dobre rozwiązanie, dopóki słuchamy dźwięku w jednym z przeznaczonych do tego pokojów. A Sony HT-AX7 ma nas pod tym względem nie ograniczać.

Sony HT-AX7 z innymi przedmiotami

Podczas prezentacji przedstawiciele marki pozwolili mi spędzić krótki czas z najnowszym produktem. Jako że na miejscu pojawiłem się nieco wcześniej, miałem chwilę, by sfotografować sprzęt, nie udało mi się jednak uzyskać bezpośredniej kontroli nad jego działaniem. Potem zobaczyłem oficjalną prezentację, a następnie przeniosłem się do dwóch stref z materiałami odtwarzanymi z YouTube’a. Były to zarówno wykonania utworów z koncertów na żywo, jak i fragmenty wydarzeń sportowych. Przedstawiciele Sony nie udostępnili źródeł dźwięku z serwisów z wyższą jakością. Całość pokazu zajęła około godzinę. To wszystko składa się na bardzo wstępne pierwsze wrażenia.

Kosmiczny wygląd Sony HT-AX7, ale nie zapomniano o ekologii

Sony HT-AX7 w wizji jego twórców to sprzęt przede wszystkim domowy. Sugeruje to design, któremu daleko do sprzętu o zwiększonej trwałości czy wytrzymałości na wodę. W zasadzie to trudno cokolwiek powiedzieć o wyglądzie tego zestawu audio. Tak naprawdę wygląda on jak najzwyklejszy głośnik Bluetooth. Jedynym wyróżnikiem są znajdujące się u góry dwie mniejsze jednostki. To ładowane bezprzewodowo głośniki, które razem z głównym, dominującym rozmiarem elementem mają wytworzyć efekt przestrzenności. Mniejsze jednostki mają fizyczne wyłączniki i diody informujące o ich włączeniu. Nie mają za to złącz ładowania. Ich wygląd jest spójny z ich stacją dokującą, wykonano je też z tych samych materiałów.

Tył oraz przód głośników towarzyszących w HT-AX7

By naładować mniejsze jednostki w Sony HT-AX7, musimy połączyć je z największym głośnikiem za pomocą magnesów. Te nie są na tyle mocne, by mniejsze głośniki zamontować na metalowych drzwiach i służą jedynie do dopasowania mniejszych głośników do stacji ładowania w największym module. Nie ma tu też żadnej smyczy ani nawet uchwytu na nią.

To nie jest sprzęt przeznaczony do użytku terenowego, a jeśli już, to nie takiego, w którym miałby się ubrudzić. Widać to zresztą po wyglądzie – siatka okalająca głośniki, którą wykonano z butelek PET nadaje HT-AX7 stylu bliższego domowemu systemowi audio. Na ten moment szary to jedyny wariant kolorystyczny, w jakim zaprezentowano zestaw audio.

A jak prezentuje się jednostka centralna? Główny głośnik wyposażono już w większą liczbę przycisków. Poza kontrolą głośności znajdziemy tu przycisk do parowania przez Bluetooth, pauza i odtwarzanie oraz przycisk do odbierania rozmów, a także przycisk Sound Field. Wszystko to pokryte gumowanym materiałem, znanym z innych rozwiązań producenta. Urządzenie nie posiada portów – jego głównym celem jest przenośność i jedyny sposób na łączność z Sony HT-AX7 to Bluetooth (w standardzie 5.2). Może przy tym połączyć się z dwoma urządzeniami jednocześnie.

Sony wierzy w siłę algorytmów w HT-AX7

Sprzęt audio ma to do siebie, że wiele rzeczy zależy w nim od fizycznych parametrów. Sony próbuje znaleźć w tym wszystkim miejsce dla nowych rozwiązań. W największym głośniku zestawu Sony HT-AX7 znajdziemy 2 głośniki X-Balanced o większej powierzchni membrany, która nie ma typowego, okrągłego kształtu. Zamiast tego membranę wydłużono i nadano jej kształt zbliżony do jajka, co ma zwiększyć ciśnienie akustyczne i zmniejszyć zakłócenia.

Oczywiście do testów skuteczności takiego rozwiązania przydałaby się dedykowana aparatura. To, co będzie ważne z perspektywy użytkownika, to implementacja jeszcze dwóch głośników pasywnych. Wszystko to ma pogłębić doświadczenia w odsłuchiwaniu niskiego tonu. W odłączanych elementach znajdziemy po jednym głośniku. Skupiają się one na wrażeniu przestrzenności. Aby je uzyskać, należy wcisnąć przycisk Sound Field.

Przyciski w Sony HT-AX7

Po jego kliknięciu Sony HT-AX7 automatycznie szacuje, gdzie znajdują się inne głośniki. Zmienia przy tym specyfikę dźwięku w tym znaczeniu, że rozbija go na jeszcze bardziej przestrzenny niż standardowe stereo i wytwarza efekt zamknięcia w komorze dźwiękowej. W efekcie w niektórych nagraniach główny głośnik odtwarza większość słyszalnego pasma, zaś mniejsze głośniki zajmują się peryferiami – czasem trafiają na nie szumy i szczątkowe fragmenty słyszalnych odgłosów.

Optymalny dystans bocznych głośników od głównej jednostki według przedstawicieli Sony wynosi 1,2 metra. Sprzęt ma generować uczucie obcowania z jeszcze większym systemem nagłośnieniowym dzięki upmix. To technologia, która dzieli dźwięk stereo na osobne ścieżki, a następnie rozmieszcza je dookoła nas tak, jakbyśmy byli otoczeni głośnikami z wszystkich stron. Jeżeli nie chcemy korzystać z wirtualizacji, wyłączymy ją jednym kliknięciem.

Jakie są wrażenia? Z pewnością nagrania z koncertów sprzed prawie 30 lat nie były najlepszym pomysłem na prezentację możliwości, ale trzeba oddać Sony, że HT-AX7 stwarza całkiem udane wrażenie przestrzenności. Czasem wiąże się to z tym, że na mniejszych głośnikach słyszymy tylko szuranie butów tenisistów, ale nie jest to bynajmniej ogromny problem. Faktycznie istnieje uczucie umieszczenia w środku akcji, ale nie wydawało się ono na pierwszy rzut ucha na tyle intensywne, by mówić tu o jakiejś rewolucji. Myślę, że kluczowe mogą okazać się warunki oraz dopasowanie sprzętu pod swoje ucho.

Aplikacja mobilna Home Entertainment Connect

W personalizacji doświadczenia dźwiękowego z pewnością pomoże aplikacja mobilna Home Entertainment Connect. Ta pozwala na zmianę proporcji przenoszenia dźwięku między odczepianymi głośnikami i główną jednostką. Z poziomu programu będziemy także zarządzali odtwarzaczem multimedialnym. Włączymy jeden z kilku gotowych trybów, jak chociażby nocny, który zmniejszy ilość basu i dopasuje odpowiednio głośność czy tryb głosu, dobry do oglądania dłuższych filmów.

Złącze ładujące dla małych głośników

To wszystko przy całkiem wydajnych akumulatorach. Na jednym ładowaniu sprzęt może pracować nawet do 30 godzin, a 10-minutowe ładowanie zapewni 2,5 godziny pracy. Energię odzyskamy po podpięciu kabla USB-C.

U siebie nie widzę jeszcze miejsca dla Sony HT-AX7, ale są gusta i guściki

W momencie pisania tych słów nie znam jeszcze ceny Sony HT-AX7. Wiem jedynie, że przekroczy ona 2000 złotych. To sporo za głośniki, które nie zmiotły mnie jakością przesyłanego dźwięku, nie przeszły certyfikacji Dolby Atmos i mają raczej podstawową funkcjonalność. Z drugiej strony, jest to nowa kategoria sprzętu i z pewnością może przyczynić się do lepszych wrażeń przy oglądaniu filmu na laptopie i tablecie. Wszystko pod warunkiem, że będzie nam się chciało za każdym razem tworzyć przestrzenny układ i rozstawiać sprzęt (o ile zawsze będzie to możliwe).

Sony HT-AX7 z widokiem na dworzec King’s Cross

Nie jest tak, że jestem krytyczny, bo Sony zrobiło coś źle. Jakość wykonania jest na dobrym poziomie, dźwięk brzmi odpowiednio szeroko, a efekt przestrzenności faktycznie istnieje. Być może dla kogoś będzie to wystarczający powód, by przy okazji sierpniowej premiery zdecydować się na kupno Sony HT-AX7. Ja mimo wszystko poczekałbym na pełnoprawne testy, bo sprzęt, choć obiecuje dużo, pracuje długo na baterii i jest czymś innym, to jednocześnie w żaden sposób nie sprawia wrażenia przełomowego lub chociażby bardzo przydatnego. Czas pokaże, czy miałem rację w ocenie.