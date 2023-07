Ukraina dostanie sprzęt rodem z przyszłości. Wygląda tak, jak żywcem wyrwana z filmu sci-fi

Ukraina szykuje się na dostawę tysiąca zestawów dronów Black Hornet. Te miniaturowe bezzałogowce są wyjątkowe

W związku z trwającym w Ukrainie konfliktem, ukraińskie siły zbrojne mają otrzymać dużą partię bezzałogowych systemów powietrznych Black Hornet klasy nano. Wszystko to dzięki Norwegii, której ministerstwo obrony ogłosiło 12 lipca plan przekazania aż tysiąca zestawów tych bezzałogowców Ukrainie dokładnie w wersji trzeciej. Oczekuje się, że znany ze swoich kompaktowych rozmiarów i wyjątkowych możliwości zwiadowczych dron Black Hornet odegra kluczową rolę w zwiększaniu możliwości ukraińskich żołnierzy, a to wcale nie jest przesadą.

Czytaj też: Ukraina złamała jeden warunek uzyskiwania pomocy od sojuszników

Opracowany przez amerykańską firmę FLIR Systems dron Black Hornet to bezsprzecznie najnowocześniejszy bezzałogowy statek powietrzny o bardzo małych rozmiarach, który jest przeznaczony do operacji wywiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych. Jego zestrzelenie jest praktycznie niemożliwe, jako że ten 32-gramowy dron zaprojektowany na modłę helikoptera jest tak niewielki, że mieści się całkowicie w dłoni, więc w gruncie rzeczy samo jego wykrycie i zauważenie jest już wyzwaniem.

Nie oznacza to jednak, że Black Hornet nie może wiele zdziałać. Wręcz przeciwnie, bo w wersji trzeciej wytrzymałość jego akumulatora sięga 25 minut, a zasięg dobija do 2 kilometrów. Podczas lotu z prędkością do 21,5 km/h zapewnia operatorowi podgląd na otoczenie za sprawą kamery elektrooptycznej o rozdzielczości 640 × 480 dla wideo i 1200 × 1600 dla zdjęć oraz kamery termowizyjnej o rozdzielczości 160 × 120. Black Hornet 3 jest niewrażliwy nawet na zakłócanie sygnału GPS, a jego szyfrowane cyfrowe łącze danych oraz integracja z ATAK (Android Tactical Assault Kit) gwarantuje bezproblemowe użycie na froncie.

Czytaj też: Ta broń dosłownie zmieni oblicze wojny. Ukraina opracuje wyjątkowe działo

Black Hornet posiada kilka cech, które czynią go nieocenionym narzędziem w arsenale ukraińskiej armii. Jego niewielkie rozmiary i niemal bezgłośne działanie pozwalają na prowadzenie tajnych operacji, zapewniając przewagę taktyczną i umożliwiając siłom gromadzenie krytycznych danych wywiadowczych bez wykrycia. Gdyby tego było mało, jego zdolność do działania w złożonych środowiskach miejskich, gęstym listowiu i ograniczonych przestrzeniach dodatkowo zwiększa jego możliwości w rękach doświadczonego operatora.

Czytaj też: Nowoczesne czołgi na ukraińskich sterydach. Spójrz jak Ukraina zmodernizowała Leopardy

Zaawansowane możliwości obrazowania drona Black Hornet 3 zapewnią ukraińskiej armii ogromną pomoc w identyfikacji potencjalnych zagrożeń, lokalizowaniu pozycji wroga i prowadzeniu nadzoru kluczowych obszarów. Wysyłając te małe drony przed siłami naziemnymi, żołnierze mogą zmniejszyć ryzyko wpadnięcia w pułapkę, jednocześnie uzyskując istotny wgląd w ruchy i taktyki obrane przez wroga, co w aktualnej sytuacji ukraińskiej armii, czyli regularnych akcji odbijania zajętych ziem, jest wręcz na wagę złota.

PS – po więcej materiałów najwyższej jakości zapraszamy na Focus Technologie. Subskrybuj nasz nowy kanał na YouTubie!