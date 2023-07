Urządzamy dom… na stronie Plusa. Co wybrać zamiast smartfonu?

Smartfony stały się znacznie trwalsze niż przed laty. Wiele z nich otrzymuje aktualizacje systemu przez więcej niż 2 lata, a do tego są znacznie lepiej wykonane niż ich odpowiedniki sprzed kilku lat. Do tego coraz mniej nowości w oprogramowaniu mogłoby wymuszać zakup telefonu. Nadal zachodzą w nich pewne zmiany, ale nie są one na tyle fundamentalne, by wymiana smartfonu była skokiem w nową erę.

Dlaczego więc przy przedłużeniu umowy nie zainteresować się innymi kategoriami technologii, jakie znajdziemy w ofercie operatorów? Bynajmniej chodzi tu o routery, a o bardziej przyziemne rozwiązania dla współczesnego domu. W ten sposób możemy odciążyć budżet podczas remontu czy przemeblowania, a także unowocześnić przestrzeń dookoła nas lub zwiększyć komfort przemieszczania się po okolicy. Jeżeli dodamy do tego fakt, że w ramach rozwiązania SmartDOM możemy łączyć usługi i obniżać ich koszt, nie tylko kupimy telewizor, ale i tanim kosztem zapewnimy dostęp do kanałów oraz popularnych usług streamingowych.

Oczyszczacz powietrza od Plusa? Da się to załatwić!

O oczyszczaczu powietrza nie często myśli się latem. Prawda jest jednak taka, że i po sezonie grzewczym takie rozwiązanie okazuje się całkiem przydatne. Poza oczywistym zanieczyszczeniem powietrza od spalin dochodzi też rosnąca liczba alergenów. Pyłki traw wczesnych, późnych, a także pylące drzewa mogą skutecznie obrzydzić przebywanie w domu, a nie ma przed nimi ucieczki. Jeżeli sytuacja doskwiera nam w niewielkim stopniu i nie potrzebujemy leków, może warto zainteresować się oczyszczaczem powietrza?

Oczyszczacz powietrza iOxy

Tak się składa, że w asortymencie Plusa znajduje się oczyszczacz powietrza iOxy Smog Zero Two. To rozwiązanie o tyle ciekawe, że wyposażono je w efektywnie działające filtry. Zbieraniem drobin z powietrza zajmie się filtr HEPA H13, a filtr węglowy usunie zanieczyszczenia gazowe i oczyści powietrze z nieprzyjemnych zapachów. Do tego sprzęt wyposażono w lampę bakteriobójczą UV, co także jest rzadkością w konsumenckich rozwiązaniach. Do tego powietrze jest jonizowane, co ma sprawiać, by drobiny kurzu gromadziły się w większe skupiska i przez to opadały na podłogę, skąd łatwiej je wysprzątać.

Oczyszczacz powietrza iOxy Smog Zero Two bez problemu poradzi sobie w małych i dużych pomieszczeniach o powierzchni do 58 metrów kwadratowych. Wydajność w filtrowaniu pyłu zawieszonego według współczynnika CADR to 488 m3/h, a dla pochłania formaldehydów (lotnych związków organicznych) jest to 90 m3/h. Mierzy przy tym ilość cząsteczek PM 2,5 i podaje ich ilość na prostym wyświetlaczu. Możemy zaufać trybowi nocnemu albo wybrać jedno z ręcznych ustawień. iOxy Smog Zero TWO jest jednak na tyle sprytny, by wykrywać zmiany w oświetleniu i dzięki temu późną porą sam uruchomi tryb nocny.

Na tym nie kończą się inteligentne funkcje iOxy Smog Zero Two, bowiem wyposażono go w moduł Wi-Fi. Z pomocą aplikacji zmienimy najważniejsze ustawienia oczyszczacza powietrza bez podchodzenia do niego. Miłym dodatkiem jest funkcja nawilżania powietrza, która pozwala podnieść poziom wilgotności do satysfakcjonującego nas procenta. To z kolei będzie nieocenione dla tych, którzy nie chcą budzić się z uczuciem drapania w gardle.

Oczyszczacz powietrza iOxy Smog Zero Two zamówimy ze strony Plusa w cenie 114 złotych miesięcznie przy rocznym zobowiązaniu. Na początku umowy zapłacimy symboliczną złotówkę. Nie musimy też udawać się do salonu – oczyszczacz powietrza kupimy z dostawą do domu.

Telewizor w mieszkaniu to spory plus

Niezależnie od tego, czy oglądasz więcej telewizji, czy stawiasz na serwisy streamingowe, dobrze jest po dniu pełnym pracy odpalić ulubiony program i spędzić czas przed telewizorem. W asortymencie Plusa znalazło się kilka sprzętów odpowiadających na takie potrzeby. Obecnie dostępne telewizory mają przekątne ekranów 55 cali, ale w asortymencie firmy z pewnością pojawią się też mniejsze rozwiązania.

Wymarzonym modelem dla graczy może być LG OLED55CS6LA, który wyposażono w panel z odświeżaniem do 120 Hz. Wyposażono go w złącza HDMI 2.1, a to oznacza mniejsze opóźnienia przy przesyłaniu obrazu z konsol obecnej generacji, co poprawia refleks i uprzyjemnia rozgrywkę. Uczuciu poszarpanego obrazu podczas gry zapobiegną za to rozwiązania NVIDIA G-Sync i AMD FreeSync Premium. LG zaimplementowało w telewizorze algorytm i szereg ustawień, które zapobiegają wypalaniu się elementów obrazu na stałe.

Telewizor od LG sprosta zapotrzebowaniu graczy

Panel OLED oznacza też wysoki kontrast i nasycenie barw przy wyświetlaniu obrazu z wielu źródeł. Dedykowany procesor AI α9 Gen5 4K potrafi podbić rozdzielczość wyświetlanego obrazu, ale także przekonwertować materiały w standardowej rozpiętości tonalnej na te z HDR. To wszystko przy obsłudze standardów Dolby Vision IQ i Dolby Atmos, dzięki czemu nie tylko obraz będzie zachwycał wieloma warstwami doświadczenia. Tryb filmowca pozwoli na zmianę ustawień obrazu zgodnie z wizją reżyserów.

Telewizor LG OLED55CS6LA możemy kupić za 649 złotych na start przy dwu- i trzyletnim zobowiązaniu, a za 499 złotych na start przy 12 ratach. Ostatnia opcja jest zdecydowanie najbardziej opłacalna, gdyż przy opłacie 391,67 zł miesięcznie za sprzęt zapłacimy w sumie 5200 złotych.

Nie każdy potrzebuje jednak wyższej częstotliwości odświeżania obrazu i nie każdy jest przekonany do technologii OLED. W tym miejscu pojawia się rozwiązanie od innego koreańskiego producenta. Samsung QLED 4K Smart TV 55″ QE55Q60BAUXXH (którego będziemy nazywać Q60B) to telewizor wyposażony w panel z warstwą kropki kwantowej. Dzięki niej kolory są żywe i telewizor bez problemu pokrywa 100% palety barw DCI-P3. To oznacza, że wyświetlane na nim treści nie powinny zbyt mocno odbiegać od tego, jak dane kolory prezentują się w rzeczywistości.

Samsung QLED w rozmiarze 55 cali

Samsung przez lata uczynił wszystko, by korzystanie z jego telewizorów było proste i wygodne. System Tizen skrojono pod łatwą dostępność ulubionych kanałów czy usług na ekranie. Nie zabraknie tu żadnej z popularnych aplikacji z muzyką, filmami czy serialami, a nawet zyskamy dostęp do rozgrywki w chmurze i uruchomimy gry bez potrzeby posiadania konsoli. Samsung QLED Q60B pozwoli też na zarządzanie inteligentnym domem z jednego miejsca, niezależnie od tego, jakiej firmy akcesoria posiadamy. Aplikacja SmartThings stale zwiększa swoją kompatybilność i działa zarówno z żarówkami, jak i termostatami czy roletami z łącznością Wi-Fi.

Najbardziej opłacalnym planem na zakup telewizora Samsung QLED 4K Smart TV 55″ QE55Q60BAUXXH jest zobowiązanie się na 12 miesięcy. Wtedy na start płacimy 399 złotych, a miesięcznie dopłacamy 287,50 zł. W przypadku dłuższych okresów rozliczeniowych sumaryczna kwota staje się nieco większa, ale początkowa opłata nadal wynosi 399 złotych. Do takich telewizorów bez problemu dokupimy abonamenty Disney+ oraz HBO Max, a kwotę dopiszemy do jednego rachunku.

Tablet w Plusie jako sprzęt dla całego domu?

Smartfony są w kieszeniach niemal każdego z nas, ale istnieją z nimi dwa problemy. Po pierwsze: potrafią się zgubić w mieszkaniu w najmniej oczekiwanym momencie, a po drugie jest on urządzeniem prywatnym i czasem chciałoby się mieć go tylko dla siebie. Z kolei cały dom może skorzystać z jednego tabletu, który pozwoli na łatwą kontrolę domowego oświetlenia, pozwoli obejrzeć ulubiony program w kuchni czy zagrać w gry dla jednego lub wielu graczy.

Urządzeniem, które w zupełności będzie wystarczyło do zaspokojenia potrzeb domowników będzie tablet Lenovo Tab M10 Plus 3. generacji. Producent w modelu z Plusem postawił na większy akumulator o pojemności 7700 mAh, który wystarczy na godziny oglądania filmów. Te zobaczymy na 10,6-calowym ekranie o rozdzielczości 2000×1200 pikseli.

Sprzęt wyróżnia duża pamięć na pliki – przy 128 GB zapiszecie na nim sporo zdjęć, filmów oraz muzyki. System czterech głośników dostarcza głośny i wyraźny dźwięk, a w odwrocie jest także gniazdo słuchawkowe.

Tablet Lenovo Tab M10 Plus LTE 3. gen z trybem czarno-białego obrazu

Tablet pracujący pod kontrolą Androida 12 nie będzie tak mocny, jak smartfony w jego cenie, ale układ Snapdragon 680 i 4 GB RAM-u bez problemu wystarczą do uruchomienia wielu gier w zadowalającej płynności.

Producent nie dorzucił do oprogramowania niepotrzebnych aplikacji, a skupił się na dostarczaniu najbardziej podstawowych funkcji. Tym bardziej cieszy tryb pozwalający na korzystanie ze sprzętu jak z czytnika e-booków oraz prosta aplikacja do robienia notatek. Znajdziemy też podstawowe aparaty o rozdzielczości 8 Mpix z przodu oraz z tyłu urządzenia, co pozwoli na prowadzenie wideorozmów.

Lenovo Tab M10 Plus w wersji z LTE zakupicie za złotówkę na start niezależnie od tego, czy kupicie go w 12, 24 czy 36 ratach. Ponownie, najszybsza spłata jest najtańsza, ale różnice są niewielkie – za tablet w 12 ratach zapłacicie od 1360 złotych.

A gdyby tak wyrwać się z domu?

To nie wszystko, co znajdziemy w asortymencie Plusa, bo operator myśli nie tylko o czasie spędzonym w domu, ale i poza nim. Wszak nie każdy pracuje z domu, a może mieć już spory telewizor albo tablet. Co jednak, jeżeli chciałby uniknąć korków i to bez wylewania potu? W tym miejscu ciekawą opcją mogą okazać się hulajnogi elektryczne.

Spośród kilku modeli dostępnych na witrynie Plusa godnym rozważenia może okazać się Motus Scooty 10 w wersji z 2023 roku. Wyróżnia go zasięg – akumulator o pojemności 15000 mAh pozwala na przejechanie nawet 60 kilometrów (choć wynik będzie znacznie różnił się od masy czy warunków pogodowych). Maksymalne obciążenie pojazdu wynosi do 120 kilogramów, więc sprzęt nada się dla każdego. Pompowane koła o rozmiarze 10 cali oznaczają lepszą amortyzację i przyczepność niż w przypadku twardych kół, choć krócej przeżyją na szutrowej nawierzchni.

Motus Scooty 10 2023

Pojazd obsługuje trzy tryby jazdy. Ekologiczny, o prędkości do 5 km/h, pozwoli dopasować się do prędkości poruszania się pieszych. Tryb DRIVE rozpędzi Motusa Scooty 10 do 15 km/h, z kolei tryb SPORT to maksymalna moc i 20 km/h. Sprzęt o mocy 350W poradzi sobie z wzniesieniami o nachyleniu do 20 stopni. Na czytelnym wyświetlaczu zobaczymy aktualną prędkość oraz tryb jazdy, a także stan naładowania baterii. Samą hulajnogę złożymy, by łatwiej przenosić ją tam, gdzie przejechać się nie da.

Motus Scooty 10 2023 zakupimy płacąc 299 (12- i 24-miesięczne zobowiązania) lub 349 złotych na start. Wysokość raty wyniesie maksymalnie 225 złotych. A jako, że w Polsce do jazdy na hulajnodze warto mieć kask, taki znajdziecie w ofercie Plusa. Co więcej, nie będzie to byle kask, bo iOxy SS One wyposażono w system Bluetooth, co pozwoli na odbieranie połączeń w trakcie jazdy bez wyjmowania telefonów. Z takiego kasku możemy też odtwarzać muzykę nawet do 6 godzin na jednym ładowaniu.

Gdy już wyjedziemy z domu, nie musimy się wcale odcinać od rozrywki, którą uskuteczniamy w naszych czterech kątach. Z pomocą tym, którzy chcą oglądać filmy i seriale w plenerze może przyjść projektor Samsung The Freestyle. Niewielki i zgrabny sprzęt bez problemu zmieści się do torby albo plecaka, jednocześnie będąc w stanie wyświetlić obraz o rozmiarze do 100 cali. Do jego zasilania wystarczy powerbank o mocy minimum 50W w standardzie Power Delivery, ale sprzęt podłączycie też do gniazdka. Nie zabrakło w nim udogodnień, które usprawniają korzystanie, jak automatyczna korekta trapezowa, wyrównywanie obrazy, gdy postawimy projektor na nierównym podłożu oraz automatyczne wyostrzanie.

Projektor Samsung The Freestyle potrzebuje tylko powerbanka

Pod względem funkcjonalności The Freestyle przypomina klasyczny telewizor Samsunga. Skorzystamy z systemu Smart TV od Tizena z licznymi aplikacjami, a także bezproblemowo prześlemy obraz z ekranu smartfonu. Jeżeli zechcemy podłączyć się z naszym laptopem, zrobimy to za pośrednictwem złącza MicroHDMI. W zestawie znajdziemy pilot jak do telewizora i podobnie jak w telewizorze nie musimy się martwić o dźwięk – ten dostarczą głośniki stereo obejmujące swoim zasięgiem każdą ze stron projektora.

Projektor Samsung The Freestyle kupicie z opłatą początkową 298,99, 349 lub 399 złotych na start. Dostaniecie go zarówno w 12, 24, jak i 36 ratach i podobnie jak pozostałe sprzęty Plus przyśle wam go prosto do domu.