Xbox One S za takie pieniądze, to jak znaleźć 200 zł na spacerze w parku. Świetna promocja na Allegro

Standardowy zestaw Xbox One S ma w pudełku tylko jeden kontroler, więc na start możecie zapomnieć o kanapowym co-opie, za co dziewczyna natychmiast wyrzuci was z domu. Dlatego tym bardziej warta uwagi jest aktualna promocja na konsolę Microsoftu w ramach Allegro Days. W pakiecie dostajemy bowiem na start drugi kontroler, w dodatku w kolorze czerwonym (z białym tyłem, więc jest nawet patriotycznie). To jeszcze nie koniec, bo oferta zawiera również cyfrową walutę (pakiet Gilded Hunter) do gier Fortnite, Rocket League oraz Fall Guys.

Taki komplecik w ramach Allegro Days zakupicie za 1279 zł, a opłacalność takiego zakupu mogę potwierdzić własnym odciskiem palca. Xboksem One S bawię się już ponad rok i mam wrażenie, że dostarczy mi rozrywki na przynajmniej kolejne kilka lat. Nie mam w domu telewizora 4K, więc kompletnie nie potrzebuję mocniejszego wariantu (Xbox One X). Oczywiście do tego kupiłem sobie abonament Xbox Game Pass i już na starcie miałem w co zagrać. Ze względu na kompaktowe gabaryty sprzęt zabrałem nawet niedawno na krótki urlop, gdzie poza graniem dał mi dostęp do Netfliksa na hotelowym TV.

Promocja nadarza się w momencie wręcz idealnym, biorąc pod uwagę niedawne zakończenie wsparcia dla wysłużonego Xboksa One. Nie się czemu dziwić, bo w listopadzie poprzedniej generacji stuknie okrągłe 10 lat od momentu premiery. Tymczasem obecna generacja konsol Microsoftu liczy sobie już trzy lata, więc można powiedzieć, że wszystkie problemy wieku dziecięcego ma już za sobą. Nowych gier na XBONE już nie będzie, ale zawsze możecie się pokusić o ich streamowanie z usługi Xbox Cloud Gaming. Swoją drogą, korzystam z tego również na swojej “esce”.

Niech was nie zrazi stosunkowo niska pojemność wbudowanej pamięci na dane (512 GB). Sama instalacja Forzy 5 potrafi w końcu zabrać 20% tej powierzchni (ponad 100 GB). Na szczęście miejsce na gry da się rozszerzyć korzystając z tzw. kart rozszerzeń, których ceny w ostatnim czasie nieco się ustabilizowały. Jeszcze do niedawna oferował je wyłącznie Seagate (i to w takich cenach, że cicho kląłem pod nosem), ale niedawno swoje dorzucił WD. Wariant o pojemności 512 GB tej marki kupimy za 599 zł, a za 200 zł więcej dostaniemy już 1 TB.

Oficjalny sklep Allegro odpowiada za wystawioną ofertę i z tego co widzę, na stanie jest jeszcze około 130 sztuk w promocyjnej cenie. Jestem ciekaw ile ostatecznie pokaże licznik na koniec promocji, która została przewidziana na środę 5 lipca. Tak czy siak, dobra okazja, a jeśli jednak szukacie mocniejszej maszyny, poniżej małe podsumowanie informacji o Xbox Series X.

