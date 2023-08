Gdzie się podział milion polskich samochodów elektrycznych? NIK skontrolował produkcję Izery

Dobra wiadomość – producent Izery działał zupełnie nie jak państwowa spółka

Choć w czerwcu 2023 roku prezes NIK-u Marian Banaś zapowiadał, że wokół Electromobility Polad jest wiele poważnych nieprawidłowości, sporo jest tu wniosków pozytywnych. O czym informuje Business Insider, który dotarł do dokumentu z najważniejszymi informacjami po kontroli.

Wbrew pozorom producent Izery nie działał jak typowa spółka, będąca pod wpływami obecnego rządu. Z kontroli NIK wynika, że wydatki były gospodarne, kontrahenci byli wybieranie z głową, uczciwie i nie na podstawie powiązań rodzinno-towarzystkich. W spółce nie byli zatrudnienie działacze, ich rodziny i znajomi, a wynagrodzenia nie odbiegały od rynkowego poziomu. Na ogół, o czym za moment. Nawet wydatkowanie środków było prawidłowe. W takim razie, skoro było dobrze, to dlaczego na naszych drogach nie jeździ jeszcze obiecany milion aut elektrycznych? Na to odpowiada mniej pozytywna część raportu.

Można odnieść wrażenie, że za produkcję Izery wzięły się osoby, które nie miały o tym pojęcia

Czytając zarzuty NIK-u można odnieść wrażenie, że Izera miała być wyprodukowana, ale zajmujące się tym osoby nie bardzo wiedziały, jak to działa. W 2017 roku został zorganizowany konkurs na projekt samochodu, a czterech laureatów dostało nagrody w wysokości 50 tys. zł brutto. Z projektów zrezygnowano, bo nie było możliwości seryjnej produkcji takich aut. Na takie działanie mogłoby sobie pozwolić BMW czy inny Mercedes, ale nie firma niemająca nawet pół fabryki. To nie działa w ten sposób, że rysujemy auto na kartce i w magiczny sposób rusza jego seryjna produkcja.

Seryjna produkcja Izery miała ruszyć w 2023 roku, ale przesunięto ją na lata 2025-2026. Póki co. Przyczyny opóźnienia są wręcz klasyczne i podręcznikowe – pandemia, kryzys, wojna… To miało wydłużyć negocjacje z partnerami i przyczynić się do wydłużenia prac.

Z tą prawidłowością wynagrodzeń i wydatków nie do końca jest tak dobrze, bo nie dotyczy ona zarządu. Wiadomo przecież, że pieniądze zawsze są dla zarządu. I tak jego członkowie może i zarabiali, zgodnie z ustawą kominową, 15-krotność średniego wynagrodzenia, ale były to zarobki netto. Electromobility Poland, w odpowiedzi udzielonej Business Insiderowi tłumaczy, że tak być powinno, bo przecież podatek VAT nie stanowi wynagrodzenia.

Izera ma być produkowana w Jaworznie, ale wybór lokalizacji miał być czysto polityczny. W zamian za wygaszanie kopalń, mieszkańcy mieli dostać fabrykę samochodów. Do tego Śląsk to bardzo ważna część kraju dla polityków obozu władzy (Morawiecki, Dworczyk, Cieszyński), więc wybór wydawał się oczywisty. W Jaworznie nie przeprowadzono badań technicznych i środowiskowych, choć takie przeprowadzono w innych, najlepiej ocenianych lokalizacjach.

Choć produkcja polskiego auta elektrycznego jest już zapowiadana, działka na której ma stanąć fabryka nie została jeszcze zakupiona. Niedługo ma się rozpocząć przetarg na zakup jednej z nich, a jej cena wywoławcza to 128 mln zł. Pozostając przy kwotach, w 2021 i 2022 roku spółka Electromobility Polad dostała po 250 mln zł z Funduszu Reprywatyzacji, a kolejne 70 mln zł od spółek energetycznych. Koszt uruchomienia fabryki to ok 6 mld zł.

Milion czy dziesięć milionów aut elektrycznych nie zrobi nam różnicy. Tym i tak nikt u nas nie będzie jeździć

Nad niespełnioną obietnicą rządu o milionie aut elektrycznych w zasadzie nie powinniśmy płakać. Izera będzie kosztować nie mniej niż 200 tys. zł, a mówimy tu o cenie dzisiejszej. Za 3-4 lata, patrząc na stały wzrost cen aut, to może być już i 300 tys. zł lub więcej, więc na takie auto mało kto będzie w stanie sobie pozwolić. A nawet jeśli, to gdzieś trzeba je ładować, a patrząc na to, jak bardzo rządzący śpieszą się z modernizacją sieci energetycznej i rozbudową sieci ładowarek, nie wróżę temu świetlanej przyszłości.

W 2021 roku miałem okazję rozmawiać z przedstawicielem jednej z chińskich firm, która dostarcza komponenty do budowy aut elektrycznych. Zapytałem o Izerę i dostałem odpowiedź, że firma spotykała się w tej sprawie z rządem. Rozmowa wyglądała mniej więcej tak:

Oprócz kompomentów mamy też duże doświadczenie w budowie sieci ładowarek. Skoro chcecie wyprodukować milion aut, konieczne będzie dostarczenie ładowarek.

Ale my chcemy samochód.

No tak, ale ten samochód trzeba ładować.

Nie nie, tylko samochód.

No ale…

Samochód!

Drugiego spotkania nie było.

To w zasadzie idealnie wpisuje się w informacje NIK na temat produkcji polskiego samochodu elektrycznego. Nie mamy do tego infrastruktury i nie mówimy tu o słupkach z kabelkiem do ładowania, ale absolutnej podstawie, czyli sieci energetycznej. Nie mamy przepisów ułatwiających korzystanie z odnawialnych źródeł energii (ustawa wiatrakowa). W najlepszym wypadku, o ile uda się faktycznie jakieś Izery wyprodukować, to utkną w kolejkach do ładowarek zasilanych węglem.