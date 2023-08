Twój PC się chowa. Do obsługi TEGO komputera potrzeba dwóch zaawansowanych zasilaczy

Zestaw komputerowy do zadań specjalnych. Big Boss potrafi równie wiele, ile kosztuje

Kilka tysięcy – tyle mniej więcej trzeba wydać na nowy zestaw komputerowy, który będzie nam służył do pracy lub grania. Jednym wystarczy coś za ledwie 2-3 tysiące, innym za 5000 zł, a bardziej wymagający mogą zbliżyć się pięciocyfrowej kwoty, której przekroczenie w przypadku “zwyczajnego Kowalskiego” w przypadku domowych, niewyspecjalizowanych PC jest już rzadkością. Jak więc podejść do zestawu Big Boss, którego cena sięga kwoty sześciocyfrowej? Na pewno nie tradycyjnie.

Zestaw Big Boss to już pełnowymiarowa stacja robocza, a nie byle komputer, który w obecnych czasach wykorzystuje zwykle kilkunastowątkowy procesor, jedną kartę graficzną i od 16 do 32 GB pamięci operacyjnej. Stąd oparcie całości na aktualnie najpotężniejszym procesorze konsumenckim, czyli AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX z 64 rdzeniami Zen 3 i tym samym 128 wątkami, którego osadzono w płycie głównej Asus Pro WS WRX80E-SAGE SE WiFi II wraz z 128 GB pamięci DDR4-3200 ECC.

Wprawdzie 128 GB pamięci operacyjnej w formie ośmiu 16-GB modułów zawsze robi wrażenie, ale to sfera kart graficznych jest w przypadku Big Boss najbardziej zaskakująca. Firma łączy bowiem ze sobą aż siedem kart graficznych GeForce RTX 4090 z dedykowanymi blokami chłodzenia wodnymi, które wspólnie zostawiają RAM w tyle, jako że ich łączna pamięć VRAM w formie modułów GDDR6X ma pojemność aż 168 GB. Za schłodzenie tego wszystkiego odpowiada rozbudowany obieg wodny z kilkunastoma wentylatorami, a za zasilanie aż dwa 2000-watowe zasilacze.

Big Boss do tanich zestawów komputerowych nie należy. Nie myślcie też, że znajdziecie go w byle sklepie z elektroniką, bo tego typu potwór jest dostępny wyłącznie w sklepie Mifcom i to na zamówienie, którego złożenie inicjuje proces składania. Oznacza to, że chcąc go kupić za całe 28999 euro, czyli 130000 zł, musicie poczekać do nawet trzech tygodni na zrealizowanie dostawy. Nie jest to jednak sprzęt wyłącznie do grania, a pracy w programach ze sztuczną inteligencją na czele.