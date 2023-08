Ten gaz jest znacznie gorszy od dwutlenku węgla. Naukowcy mają sposób na jego wykorzystanie

Oczywiście to CO 2 sprawia ludzkości znacznie więcej problemów, lecz te wynikają głównie z faktu, że jego emisje są dużo większe. Nie oznacza to, że metan pozostaje neutralny dla klimatu. Zdecydowanie nie. Najwyraźniej przedstawiciele University of Central Florida również zdają sobie z tego sprawę. Jak wyjaśniają, wpływ metanu na atmosferę naszej planety jest w okresie 100 lat 28 razy większy niż dwutlenku węgla.

To właśnie amerykańscy badacze stoją za nową metodą polegającą na wykorzystywaniu metanu tak, by przyniósł nam pewno korzyści. W grę wchodzi przede wszystkim pozyskiwanie w ten sposób energii oraz tworzenie materiałów o przydatnych właściwościach.

Jeśli chodzi o kluczowe źródła emisji metanu wynikające z działalności człowieka, to zalicza się do nich energetykę i przemysł, rolnictwo oraz składowanie odpadów. Na szczęście autorzy ostatnich badań wiedzą, jak można odwrócić sytuację na naszą korzyść. Aby tak się stało, wykorzystują światło widzialne oraz fotokatalizatory wykonane z boru. Wychwytywanie światła widzialnego prowadzi do konwersji metanu na przykład w wodór.

Metan jest gazem cieplarnianym, który w okresie 100 lat ma 28-krotnie większy wpływ na ziemską atmosferę od dwutlenku węgla

Ten ostatni jest przyjazny dla środowiska, ponieważ jego eksploatacja nie wiąże się z emisjami gazów cieplarnianych. Wśród potencjalnych zastosowań wymienia się choćby produkcję wodoru na dużą skalę na farmach słonecznych oraz wychwytywanie i konwersję metanu. Z jednej strony powstaje więc paliwo, a z drugiej usuwany jest szkodliwy dla środowiska metan. Dwie pieczenie na jednym ogniu.

Druga z innowacji dotyczy natomiast tworzenia wysokowydajnych materiałów węglowych z metanu. Mówi się o pozyskiwaniu takich struktur w nanoskali i mikroskali, a wszystko to z wykorzystaniem światła i fotokatalizatora z defektami, aby tworzyć wzorzyste i dobrze zdefiniowane struktury. Do ich pozyskiwania można wykorzystać na przykład metan, etan, propan, propen czy tlenek węgla.

Jak wykorzystać takie materiały? Pomysłodawcy wymieniają na liście pomysłów zastosowania z zakresu tworzenia urządzeń medycznych czy też czujników chemicznych. Poza tym, opracowana platforma powinna być wysoce elastyczna, co oznaczałoby, że zastosowań będzie cała masa, a największym ograniczeniem pozostanie w tym kontekście ludzka wyobraźnia.