Czas na rewolucję. Izraelska firma okiełznała największe zagrożenia powietrzne

Nano SPEAR to idealna kontra na przeciwlotnicze pociski z naprowadzaniem radarowym

Nieustannie ewoluująca sytuacja na poletku działań wojennych sprawia, że jakiekolwiek operacje wojskowe są zawsze obarczone ogromnym ryzykiem uderzenia bez zapowiedzi i ze śmiertelną precyzją. Wszystko przez przybierające różne formy pociski przeciwlotnicze, które to wraz z ciągłym rozwojem, stały się zmorą samolotów i stanowią coraz większe wyzwanie dla ich przetrwania w przestworzach. W odpowiedzi na te zagrożenia Elbit Systems zaprezentował niedawno wabik antyradarowy Nano Self Protection Electronic Attack and Reconnaissance (SPEAR), który stanowi przełomowy postęp w dziedzinie obrony powietrznej.

Podczas gdy pociski rakietowe ciągle stają się coraz inteligentniejsze oraz potężniejsze, dzięki najwyższej klasy czujnikom i większej zwrotności, inżynierowie lotniczy nieustannie są pod presją projektowania środków zaradczych, które mogłyby skutecznie w neutralizacji lub unikaniu tych zagrożeń. Zwłaszcza że nie tylko myśliwce są zagrożone ewentualnym zestrzeleniem z wykorzystaniem pocisków z naprowadzaniem radarowym lub na źródło ciepła.

O ile środki przeciwdziałania tym drugim pociskom są powszechnie znane, jako że przyjmują postać świetnie widocznych w powietrzu flar, które generują mnóstwo źródeł ciepła, myląc systemy naprowadzania pocisku, walka z pociskami o naprowadzaniu radarowym jest już subtelniejsza. Wymaga zastosowania elektronicznych środków zaradczych (ECM), które to są zaprojektowane tak, aby zagłuszać lub dezorientować systemy radarowe wroga, zapewniając, że nie będą one w stanie namierzyć pocisku.

W czym więc innowacyjny jest Nano SPEAR od Elbit Systems? Czy oferuje nowy sposób walczenia z tymi zagrożeniami? Wbrew pozorom, wcale nie, bo główną rolą tego systemu przeciwko z naprowadzaniem radarowym sprowadza się do uzupełnienia luki na rynku, która dręczy samoloty pozbawione zestawów ECM. Z zewnątrz konstrukcja tego środka zaradczego jest wręcz prozaiczna, bo przypomina ważące 0,8 kg metalowe pudełko, które po zrzuceniu z samolotu aktywuje swoje podsystemy do realizowania walki elektronicznej i tym samym zwabia do siebie wrogie systemy rakietowe, dając cenne sekundy docelowemu samolotowi na unik lub środki zaradcze.

Nano SPEAR jest o tyle cennym sprzętem wojskowym, że zwalcza największe zagrożenie powietrzne, bo pociski z naprowadzaniem radarowym. Zalicza się do nich m.in. AIM-120 AMRAAM, a więc jeden z najszerzej wykorzystywanych pocisków powietrze-powietrze, który wykorzystuje aktywny radar do poszukiwania celów na dystansach do nawet 180 kilometrów, co podkreśla fakt, że może zostać wystrzelony w trybie fire-and-forget. Aktualnie nic jednak nie wiadomo, czy Elbit Systems ma już podpisany kontrakt na dostawę swojego nowego dzieła.

