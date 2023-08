Nowoczesny okręt już powstaje i zrewolucjonizuje marynarkę wojenną tego kraju

Pierwsza z dwóch fregat Red White powstaje. Ten okręt zrewolucjonizuje marynarkę Indonezji

O planach Indonezji w zakresie dwóch fregat Red White dowiedzieliśmy się już przed trzema laty, kiedy to doszło do podpisania kontraktu 30 kwietnia i rozpoczęcia jego realizacji rok później. Jednak dopiero teraz, bo 25 sierpnia, położono stępkę (rozpoczęto pierwsze kroki konstrukcyjne) pierwszej fregaty i niestety status tej drugiej jest nadal owiany tajemnicą. Jednak w ogólnym rozrachunku terminy dostawy obu fregat zostały ustalone na 57 i 69 miesięcy od daty wejścia w życie umowy.

Czytaj też: Okręty podwodne USA na celowniku Chin. Niszczyciele światów stracą swój największy atut

Sercem okrętów typu “Red White” jest projekt Arrowhead 140. Dlatego więc cały projekt został opracowany przez konsorcjum firm pod kierownictwem brytyjskiego konglomeratu zbrojeniowego Babcock International. Szczegóły dotyczące uzbrojenia i czujników pozostają tajne, ale spekuluje się o wprowadzeniu w obie fregaty systemu wyrzutni Mk41, który jest kompatybilny z szeregiem pocisków, a w tym kultowych wręcz pocisków Tomahawk, Standard Missile-2 i Evolved Sea Sparrow Missile.

Czytaj też: Nowy okręt podwodny Izraela jest POTĘŻNY. INS Drakon przywrócił zapomniany pomysł

Mierzące 140 metrów długości, cechujące się wypornością prawie 6000 ton i rozwijające prędkość do 52 km/h fregaty Arrowhead 140 zostały zaprojektowane z myślą o wieloaspektowych misjach. Ich możliwości obejmują nadzór morski, dostarczanie pomocy humanitarnej, operacje antypirackie i zwalczanie okrętów podwodnych. Ich obsługą jednocześnie zajmuje się ponad 160 osób, choć ta minimalna liczebność załogi wynosi znacznie mniej, bo “jedynie” 100 marynarzy. Na fregatach tego typu znajdzie się duży pokład lotniczy i hangar, dzięki czemu będą w stanie obsługiwać śmigłowce, drony i lekkie samoloty z opcją pionowego startu i lądowania.

Czytaj też: Bułgaria tanio skóry nie sprzeda. Nowy okręt to więcej, niż tylko pokaz siły

Fregaty “Red White” to nie tylko dodatek do indonezyjskiej floty morskiej. W gruncie rzeczy symbolizują one zamiar Indonezji w kwestii wzmocnienia swojej potęgi morskiej. Na czele tej ewolucji morskiej stoi państwowa stocznia PT PAL Indonesia, która realizuje proces budowy obu fregat.