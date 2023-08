Play zapowiada prawdziwie nielimitowany Internet 5G w smartfonie. Gdzie jest haczyk?

Internet bez limitu danych, ale nie prędkości

Dokładnie tak zazwyczaj wygląda konstrukcja ofert z nielimitowanym Internetem. Mamy nielimitowaną ilość danych, którą możemy przesłać w sieci, ALE jeśli przekroczymy określony w regulaminie pułap danych, prędkość Internetu spada. W najlepszym wypadku do 10 Mb/s, taką ofertę miał kiedyś bodajże T-Mobile, ale zazwyczaj do 1 Mb/s, albo nawet poniżej tej wartości. Jest nielimitowany Internet? Jest, ale nikt nie powiedział, czego konkretnie dotyczy brak limitów. Tak w zasadzie było od lat, z pewnymi chlubnymi wyjątkami. Play postanowił wprowadzić coś nowego i to w ofertach internetowych, a głosowych.

W pełni nielimitowany Internet 5G w Play, ale nie zawsze i nie dla każdego

Play startuje z nową promocją, w ramach której możemy mieć prawdziwie nielimitowany Internetu w smartfonie. I to 5G. Mówimy o faktycznie w pełni nielimitowanym dostępie do sieci, bez limitów danych i prędkości. Ale żeby nie było tak dobrze, są pewne ograniczenia.

Promocja dotyczy dwóch ofert – Play L oraz Play Homebox i mogą z niej skorzystać wyłącznie osoby przedłużający umowę i jest w tym pewien haczyk. Wszystkie oferty widoczne na stronie internetowej operatora zawierają nielimitowany Internet tylko przez 12 miesięcy, trwającej 24 miesiące umowy. Po tym okresie ilość dostępnego transferu zmniejsza się do 240 GB miesięcznie. Choć Play w komunikacie prasowym informuje, że w zależności od wybranej oferty nielimitowany Internet będzie dostępny przez cały okres trwania umowy. To zapewne kwestia indywidualnych warunków przedłużenia umowy, więc warto o to zapytać konsultanta.

Abonament L, po rabatach za e-fakturę i terminową płatność, kosztuje 85 zł miesięcznie, a Play Homebox 95 zł miesięcznie. Do tego możemy dobrać smartfon na raty oraz drugi i kolejne numery od 35 zł miesięcznie, a takżę łączyć oferty mobilne z Internetem światłowodowym i telewizją.