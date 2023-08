Nowe smartfony i tablet w T-Mobile marki… T-Mobile

Zacznijmy od zupełnej nowości – tablet T Tablet z 5G

Z danych T-Mobile wynika, że 77% osób szuka urządzeń oferujących nowoczesne funkcje w przystępnej cenie. Dlatego też operator przygotował tablet T Tablet. Dziwna jest ta nazwa, ale to nie ona jest tutaj najważniejsza. Mamy tu do czynienia z urządzeniem z ekranem o przekątnej 10,36 cala, do daje nam nietypowe proporcje 15:9, dzięki rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli, przy 60 Hz odświeżaniu obrazu.

Sercem tabletu jest 8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700, którego w działaniu wspiera 6 GB pamięci RAM, a na pliki mamy 128 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć kartą microSD o kolejne 2 TB. Zestaw aparatów jest podstawowyw – główny o rozdzielczości 8 Mpix z dodatkowym czujnikiem głębi oraz aparat do selfie o rozdzielczości 8 Mpix. Tablet jest zasilany akumulatorem o pojemności 7000 mAh, jego obudowa ma 7,85 mm grubości i waży 488 gramów.

Pominęliśmy najważniejszą cechę urządzenia, a jest nią obsługa łączności 5G. Do tego możemy skorzystać z karty eSIM, ale również tradycyjnej, fizycznej karty SIM. Tablet został wyceniony na 1089 zł, a w zestawie z nielimitowanym dostępem do Internetu będzie można go mieć za 50 zł miesięcznie.

Nowa generacja smartfonów T Phone i T Phone Pro

Zacznijmy od cech wspólnych, bo oba smartfony mają ich kilka. To obsługa sieci 5G, procesor MediaTek Dimensity 700, czytnik linii papilarnych we włączniku i rozpoznawanie twarzy, wodoodporna obudowa (IP52), przewodowe ładowanie akumulatora z mocą 15 W, Android 13 oraz NFC pozwalająca na korzystanie z płatności zbliżeniowych.

Prostszy T Phone ma ekran o przekątnej 6,52 cala i rozdzielczości 720 x 1600 pikseli. Oferuje 60 Hz odświeżanie obrazu i pokrywa go lekko zaokrąglone szkło 2.5D. Mamy tu 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej z opcją rozszerzenia kartą pamięci microSD, akumulator o pojemności 4500 mAh oraz aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix. Obok niego znajduje się czujnik głębi ostrości i raczej mało użyteczny aparat do zdjęć makro. Z przodu trafimy na aparat od selfie o rozdzielczości 8 Mpix.

T Phone Pro to większy ekran o nieco wyższej rozdzielczości – 6,82 cala i 720 x 1640 pikseli, również z 60 Hz odświeżaniem obrazu. Pamięci mamy tu więcej, bo 6 GB RAM-u i 256 GB pamięci wbudowanej, również z opcją rozszerzenia. Dalej znajdziemy większy akumulator o pojemności 5000 mAh z dodatkową obsługą ładowania bezprzewodowego z mocą 10 W oraz więcej aparatów. Do aparatu głównego i makro dołączył aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 5 Mpix, a aparat do selfie robi zdjęcia w rozdzielczości 16 Mpix.

Smartfony będą dostępne w zestawach z nielimitowanym dostępem do Internetu w abonamencie M lub L i akcesoriami – łądowarką, etui, folią ochronną i słuchawkami T-TWS. T Phone został wyceniony na 1149 zł, a T Phone Pro na 1349 zł.