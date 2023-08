Gdzieś w Rosji słychać krzyki: ale jak to zgubiliście drona? Ukraina może na tym wiele zyskać

Dron Eleron T-16 przechwycony. Rosja może wiele na tym stracić

Latające drony ciągle zmieniają sytuacje na froncie, co tyczy się zarówno tych rozpoznawczych, jak i bojowych, mogących atakować konkretne cele. Rosja nie uchodzi wprawdzie za specjalnie dużą potęgę na tym poletku, jako że jej bezzałogowce nie należą do najbardziej zaawansowanych, ale nawet pomimo tego, zestrzelenie jednego z najnowszych sprzętów tego państwa, można uznać za sukces. Zwłaszcza kiedy incydent nie kończy się całkowitym zniszczeniem, a przechwyceniem.

Wedle informacji podanych na łamach Militarnyi, Rosja straciła na rzecz atakowanego kraju drona Eleron T-16 po raz pierwszy w historii. Miało to miejsce w regionie Charkowa, gdzie obrońcy wykorzystali system przeciwdronowy do zestrzelenia rosyjskiego bezzałogowca. Nie był to jednak byle jaki dron wojskowy, a jeden z najnowszych, którego wykorzystuje Rosja i który może odgrywać rolę zarówno szpiega, jak i atakującego, dzięki pylonom montażowym do bomb pod skrzydłami.

Eleron T-16 charakteryzuje się kompaktową i lekką konstrukcją, dzięki czemu można go łatwo transportować i wdrażać w różnych środowiskach. Jego podstawową rolą jest wykonywanie misji rozpoznania i obserwacji z powietrza za sprawą swoich kamer elektrooptycznych i na podczerwień, dzięki którym może przechwytywać obrazy w wysokiej rozdzielczości i nagrania wideo w czasie rzeczywistym z obserwowanego obszaru. Co ciekawe, Eleron T-16 jest zdolny do autonomicznych operacji lotniczych, a w tym startu, lotu i lądowania. Można go również zaprogramować tak, aby podążał wstępnie zdefiniowanymi torami lotu, punktami orientacyjnymi i trasami.

Chociaż dokładny czas lotu Eleron T-16 może się różnić w zależności od czynników takich jak ładowność i warunki operacyjne, ten dron został zaprojektowany tak, aby mieć stosunkowo długą wytrzymałość jak na bezzałogowy statek powietrzny (UAV) tego rozmiaru. Dłuższe czasy lotu umożliwiają mu pokrycie większych obszarów lub monitorowanie celów przez dłuższy czas. Teraz jednak Rosja może doczekać się znacznej kontry na te właśnie modele, kiedy już specjaliści broniącej się strony poznają ich dokładne możliwości, wady, zalety i słabe strony. Nie byłby to już zresztą pierwszy raz.

