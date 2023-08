Ten tajemniczy wzór towarzyszy ludzkości od tysięcy lat. Zajął się nim słynny fizyk

Te tzw. płytki Penrose’a stanowią dwa kształty, które połączyć tak, by tworzyły niepowtarzający się wzór. Poza intrygującym wyglądem, takie struktury miały też pewną bardzo istotną cechę: podważały szeroko przyjęte koncepcje dotyczące symetrii i okresowości. Jakież musiało być zaskoczenie ówczesnego środowiska naukowego, gdy jego przedstawiciele dowiedzieli się, że tą kwestią – i to z sukcesami – zajmowali się już ludzie w średniowieczu.

Na przykład na terenie Uzbekistanu znajduje się XV-wieczny budynek, który został ozdobiony efektownymi kafelkami. Ponad piętnaście lat temu zajął się nim Peter Lu z Uniwersytetu Harvarda. Badacz dowiódł, że zostały one ułożone we wzór Penrose’a. Być może nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że został on wykorzystany kilkaset lat przed narodzinami brytyjskiego fizyka.

Wzór zidentyfikowany w 1973 roku przez Rogera Penrose’a okazał się występować w architekturze już tysiące lat temu

Jak wyjaśniał Lu, zebrane przez niego informacje nie były łatwe w interpretacji. Z jednej strony można je było bowiem uznać za dowód na to, jak istotna była matematyka dla średniowiecznych artystów. Z drugiej mogło to być natomiast dzieło przypadku i inwencji ówczesnych rzemieślników. Jedno wydawało się pewne: opisywany wzór raczej nie był dziełem przypadku.

Już korzenie sięgające czasów średniowiecza mogą robić wrażenie, a co dopiero powiedzieć o sytuacji, w której płytki Penrose’a najwyraźniej pochodzą ze starożytności? Wskazują na to znaleziska dokonane w Egipcie i Grecji, a nawet na budowlach tworzonych przez Azteków i Aborygenów. Na przykład Terry Moore przekonuje, jakoby rzeczone wzory miały symbolizować złożoność ludzkiego życia i jedność leżącą u jego podstaw.