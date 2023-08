Ukraina ma nowy sprzęt wojskowy. Elitarne oddziały już robią z niego użytek

Drony SpyGun mogą nie zachwycać wyglądem, ale to nieoceniony typ bezzałogowców na froncie

Są tanie, trudno je zestrzelić, mogą latać długo i wysoko, a dzięki zaawansowanej technologii napędu i optyki są nieocenionymi szpiegami na froncie. Drony latające są w stanie zmienić oblicze każdego konfliktu i każdej bitwy, zapewniając jeśli nie bezpośrednie wsparcie ogniowe z powietrza, to przynajmniej wizję na sporny obszar oraz obecnych na nim wrogów. Wiedza na froncie to z kolei potęga, bo nierzadko jest kwestią życia i śmierci, a że drony są tanim i bezpiecznym sposobem na jej rozszerzenie, ukraińscy projektanci oraz inżynierowie nie bez powodu rozwijają własne pomysły na te systemy.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że ukraińskie wojsko zakończyło prace nad zupełnie nowym latającym bezzałogowcem o nazwie SpyGun, który to właśnie został wysłany na linię frontu w celu przeprowadzenia testów. Na zdjęciach nie wygląda zbyt efektywnie, a raczej jak model z połączenia drewna i plastiku w formie dającej wiele do życzenia, więc albo jest to dopiero wczesny prototyp, który z czasem ulegnie ulepszeniu, albo możliwie najtańsza próba zapewnienia żołnierzom drona zwiadowczego.

SpyGun jest przeznaczony do dogłębnego nadzoru, ale w razie potrzeby może być również używany do przeprowadzania ataków. Ten dron został stworzony przez ukraińskich inżynierów i projektantów z inicjatywy przedsiębiorcy i wolontariusza Jurija Golika oraz tenisisty, a obecnie żołnierza Sił Zbrojnych Ukrainy Serhija Stachowskiego – czytamy w ogłoszeniu.

W ogólnym rozrachunku dron raczej nie zachwyca więc swoją formą i nie powala również możliwościami, sprowadzającymi się do maksymalnie 160-minutowego lotu, prędkości do 90 km/h i wysokości roboczej na poziomie 500-600 metrów. Wedle ogłoszenia, wykorzystuje nowoczesny system sterowania radiowego, gwarantujący “najlepszą kontrolę radiową i wysoką ochronę przed zakłóceniami przy zachowaniu maksymalnego możliwego zasięgu do 50 kilometrów”. Ponoć system ten jest odporny na zakłócenia i środki wojny elektronicznej, a sam SpyGun cechuje się wysokimi właściwościami aerodynamicznymi, które pozwalają mu na wykonywanie długich lotów na wysokości do 1500 metrów.

Dron wykorzystuje też sprytną sztuczkę, polegającą na całkowitym wyłączaniu silnika w celu oszczędzania energii, a dzięki kamerze GoPro jest w stanie zapewniać podgląd na konkretne tereny z lotu ptaka w czasie rzeczywistym. Ciężko więc stwierdzić, że SpyGun jest specjalnie zaawansowanym sprzętem, ale w niektórych przypadkach nawet taki prosty dron wystarczy, aby przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę.

