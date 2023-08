Żołnierze USA mogą odetchnąć z ulgą. Na służbę trafi nowy pojazd opancerzony

Pojazdy AMPV wkroczą do masowej produkcji. Departament Obrony USA zadecydował

To już oficjalne – produkcja Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) będzie odbywać się na pełną skalę. Amerykańcy urzędnicy dali firmie BAE Systems zielone światło co do przejścia na kolejny etap wypełnienia kontraktu, który to ma zastąpić pojazdy M113 z czasów wojny w Wietnamie. Te są aktualnie wykorzystywane m.in. przez USA właśnie, ale też Ukrainę, co potwierdza, że nie są tylko cyferkami na liście uzbrojenia, a mimo kilku dekad na karku, utrzymują pewną wartość bojową.

Pierwszy prototyp AMPV został zbudowany w 2016 roku, a dwa lata później pięć wariantów tych pojazdów zostało dostarczonych w ręce armii do testów walidacyjnych. W toku testów poprawiono pierwotny projekt, dostosowano go do nowych wymogów i wreszcie zdecydowano, że wejdzie na służbę w takiej, a nie innej formie. Poniżej możecie podejrzeć ten opancerzony pojazd w toku jednego z zeszłorocznych testów.

The U.S. Army M1283 Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) General Purpose (GP) variant is undergoing testing at Tropic Regions Test Center in Panama. pic.twitter.com/csdo7xmBeL — Ronkainen (@ronkainen7k15) August 16, 2022

Warto podkreślić, że AMPV to nie tyle jeden pojazd gąsienicowy, a cała ich rodzina, której członkowie różnią się między sobą ze względu na możliwości. Zostały zaprojektowane i opracowane od podstaw przez firmę BAE Systems w celu zastąpienia właśnie M113. Obecne plany obejmują stworzenie 2897 pojazdów w różnych wersjach w ramach programu o koszcie ponad 10,7 miliarda dolarów, z czego każdy ma kosztować około 3,7 mln dolarów.

M1283 – transporter opancerzony (522 egzemplarze)

M1284 – wóz ewakuacji medycznej (790 egzemplarzy)

M1285 – wóz wsparcia medycznego (216 egzemplarzy)

M1286 – wóz dowodzenia (993 egzemplarzy)

M1287- samobieżny moździerz (386 egzemplarzy)

Bez względu na wersję AMPV, ten nowy sprzęt armii amerykańskiej to pojazd gąsienicowy oparty na wozie bojowym Bradley o wymiarach około 6,5 x 3,2 x 2,8 metra (długość, szerokość, wysokość). Waży mniej więcej 18 ton, a jego ładowność wynosi do 3 ton. Za wprawienie go w ruch odpowiada silnik wysokoprężny Cummins V903 o mocy 600 koni mechanicznych, dzięki któremu może osiągnąć maksymalną prędkość 64 km/h na drodze i 40 km/h w terenie. Może przewozić trzyosobową załogę i do sześciu pasażerów w zależności od wariantu, a do tego jest wyposażony w zdalne stanowisko uzbrojenia, na którym można zamontować karabin maszynowy 12,7 mm lub granatnik 40 mm.

Wiele dzieli nas jednak od masowych dostawy tych wszystkich pojazdów na służbę, bo aktualnie amerykańska armia i firma BAE Systems są w małoseryjnej fazie produkcji wszystkich pięciu wariantów AMPV.

