Chrome ma już 15 lat. Z tej okazji Google szykuje wielkie zmiany — sprawdź, co nowego

W obszernym poście na swoim blogu Google ogłosił sporo zmian zmierzających do Chrome’a z okazji jej 15 urodziny. Firma podkreśliła, że chociaż do tej pory ulepszyła wiele aspektów działania swojej przeglądarki, to jej pierwotny cel cały czas pozostaje ten sam – zbudować przeglądarkę, która będzie szybka, niezawodna, bezpieczna i łatwa w użyciu. Firma przypomniała też, że w tym roku Chrome osiągnął najszybsze prędkości ładowania w testach porównawczych, ponadto w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa Google przeszedł na protokół HTTPS i ułatwił użytkownikom zarządzanie hasłami oraz ich ochronę. Te zmiany już jednak są z nami, dlatego zerknijmy na to, co trafi do przeglądarki w nadchodzących dniach i tygodniach.

Czytaj też: Android 14 to nie tylko nowe funkcje w systemie. Zmieni się jeszcze jedna istotna kwestia

Większa personalizacja przeglądarki za pomocą Material You

Z okazji urodzin Google Chrome na komputerach zyska nowy wygląd, który będziemy mogli dostosować do własnych preferencji. Firma, w oparciu o język projektowania Material You, odświeżyła ikony przeglądarki, by były one bardziej czytelne i stworzyła nowe palety kolorów. Za pomocą kilku kliknięć będziemy mogli wybrać nową paletę kolorów dla swojej przeglądarki, a karty i pasek narzędzi dostosują się automatycznie. Dzięki nowym motywom i wyrazistszym kolorom łatwiej będzie już na pierwszy rzut oka rozróżnić np. profil służbowy od osobistego. Google poprawił też integrację z systemami operacyjnymi, co pomaga w łatwym dostosowaniu przeglądarki do ustawień systemowych, takich jak tryb ciemny czy jasny. Firma wspomina tutaj również o zmianach w menu, które przełożą się na szybszy dostęp do rozszerzeń Chrome, Tłumacza Google, Menedżera haseł Google i innych funkcji. Znajdziemy je w menu, ukrytym za trzema kropkami w prawym górnym rogu przeglądarki.

Przeprojektowanie w oparciu o Material You obejmie też sklep Chrome Web Store, jednak Google zadbał tu też o ułatwienia, które przyspieszą szykanie rozszerzeń oraz wprowadził nowe kategorie, takie jak rozszerzenia oparte na sztucznej inteligencji i wyróżnienia redaktorów.

Przeglądanie Internetu w Google Chrome będzie jeszcze łatwiejsze

Urodzinowa aktualizacja przeglądarki przyniesie nowe funkcje wyszukiwania, które sprawią, że dostęp do informacji i narzędzi wyszukiwania podczas przeglądania będzie łatwiejszy. Podczas przeglądania danej witryny, będziemy mogli wybrać opcję „Przeszukaj tę stronę w Google” z menu z trzema kropkami. W efekcie pojawi się panel boczny wyszukiwarki Google, w którym znajdziemy powiązane wyszukiwanie, dowiemy się więcej o źródle strony lub w ogóle zaczniemy samo wyszukiwanie. Ten panel boczny można też przypiąć do paska narzędzi, by jeszcze bardziej ułatwić sobie pracę.

Nie zabraknie też innych nowości opartych na sztucznej inteligencji, takich jak automatyczne generowania kluczowych punktów i dostęp do linków prowadzących do odpowiednich informacji na stronie. Ponadto funkcja Przeglądaj na stronie wyświetli pytania, na które odpowiada artykuł. Niestety, będą to nowości dostępne na razie tylko w USA, dla użytkowników, którzy by z nich skorzystać muszą włączyć opcję „SGE podczas przeglądania” w Search Labs. Nie wiadomo, kiedy Google rozszerzy ich dostępność na pozostałe rynki.

Google Chrome jeszcze lepiej zadba o nasze bezpieczeństwo

Jak zwykle wśród nowości musiały znaleźć się też takie, które nastawione są na poprawę bezpieczeństwa. Z okazji 15-lecia Chrome’a, Google wprowadzi w pierwszej kolejności narzędzie do sprawdzania bezpieczeństwa rozszerzeń. Ta zmiana została ogłoszona już kilka dni temu i jej zadaniem jest upewnienie się, że instalowane przez nas rozszerzenie do przeglądarki nie zawiera złośliwego oprogramowania.

Drugą istotną zmianę zobaczymy w funkcji „Bezpieczne przeglądanie w Google Chrome”. Do tej pory jej działanie polegało na sprawdzaniu każdej wizyty w witrynie w przechowywaną lokalnie listą znanych nieprawidłowych witryn, która była aktualizowana co 30–60 minut. Okazało się to jednak niewystarczające, bo jak informuje gigant z Mountain View, „domeny phishingowe stały się bardziej wyrafinowane — obecnie 60% z nich istnieje krócej niż 10 minut, co utrudnia ich zablokowanie.” Dlatego właśnie firma podjęła decyzję, by sprawdzanie witryn pod kątem ich bezpieczeństwa odbywało się w czasie rzeczywistym. Dzięki skróceniu czasu pomiędzy identyfikacją a zapobieganiem zagrożeniu Google może zapewnić o 25% lepszą ochronę niż dotychczas. Nie wiadomo, kiedy dokładnie ta zmiana pojawi się w przeglądarce, ale aktualizacja powinna pojawić się w nadchodzących tygodniach.

Czytaj też: Na Androida 14 jeszcze sobie poczekamy. Google opóźnia premierę nowego systemu

U niektórych część zmian może być już widoczna, inni natomiast będą musieli poczekać trochę dłużej. Google nie określił dokładnych ram czasowych, kiedy będzie wdrażał poszczególne nowości, dlatego najlepiej uzbroić się w cierpliwość i czekać. Nowości wkrótce dotrą do każdego.