NASA trafiła obiekt przemieszczający się z wysoką prędkością. Teraz zaczął się dziwnie zachowywać

Najważniejszy etap tego przedsięwzięcia miał miejsce niemal rok temu, kiedy to niewielkich rozmiarów sonda wystrzelona w ramach DART (Double Asteroid Redirection Test) uderzyła w powierzchnię Dimorphosa, czyli naturalnego satelity planetoidy Didymos. O ile pierwotnie czas potrzebny Dimorphosowi na pokonanie orbity wokół swojego gospodarza wynosił 11 godzin i 55 minut, tak po kolizji skrócił się on do 11 godzin i 23 minut.

Różnica była gigantyczna, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę fakt, że minimalny próg, przy którym można byłoby ogłosić sukces, wynosił według ekspertów 73 sekund. Orbita zmieniła się jednak w znacznie większym stopniu, a nie bez znaczenia pozostawał fakt, iż w całym tym zamieszaniu Dimorphos pozostał w jednym kawałku. A przecież od jednej kosmicznej skały lecącej w kierunku Ziemi gorsze byłoby dwie takowe… albo dziesięć.

Kiedy opadł kurz wzniesiony za sprawą uderzenia przyszła pora na realną ocenę bilansu zysków i strat. Do tej drugiej grupy bez wątpienia można było zapisać pechowego satelitę DART, choć nie ma się co oszukiwać – nikt nie liczył na to, że statek kosmiczny wyjdzie z tej nierównej potyczki obronnym skrzydłem. Wszystkie inne aspekty wydawały się natomiast wypadać pozytywnie, a inżynierowie misji nie kryli z tego powodu radości.

Zorganizowana przez NASA misja miała na celu zmianę trajektorii asteroidy, która została celowo trafiona przez satelitę DART

Jak się okazuje, opisywane przedsięwzięcie nie przebiegło w pełni tak, jak mogło się wydawać. Pisze o tym Jonathan Swift i jego współpracownicy, którzy jak na razie udostępnili swoją publikację w formie preprintu. Oznacza to, że wciąż czeka ona na akceptację naukowego środowiska. Nie da się jednocześnie ukryć, iż wnioski płynące z artykułu są dość zastanawiające.

To za sprawą dziwacznego zachowania Dimorphosa zaobserwowanego około miesiąc po uderzeniu satelity DART w jego powierzchnię. Zdaniem członków zespołu badawczego orbita asteroidy w zastanawiających okolicznościach kontynuowała spowalnianie. Było to o tyle zagadkowe, że oczekiwano raczej odwrotnego przebiegu sytuacji: w teorii ta kosmiczna skała powinna stopniowo powracać do prędkości, z jaką poruszała się tuż przed kolizją.

Jedna z teorii zakłada, że uderzenie miało na tyle silny wpływ na naturalnego satelitę Didymosa, że częściowo uwolnił się on od przyciągania grawitacyjnego swojego gospodarza. Poza tym warto też mieć w pamięci pewną informację. Przedstawiciele NASA wkrótce po kolizji podali do wiadomości, że należy zastosować pewien margines błędu względem szacunków dotyczących orbity Dimorphosa. Granica ta miała wynosić 2 minuty, dlatego istnieje cień szansy, że wstępne ustalenia były błędne i orbita kosmicznej skały wcale nie zwalnia, tak jak sugerowałby Swift i inni autorzy ostatnich badań.