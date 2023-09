Po co nam nowe ogniwa słoneczne? Anglicy pokazali, co zrobić ze starymi, aby było idealnie

Naukowcy z University College of London, Uniwersytetu w Cambridge, Queen Mary University of London i Uniwersytetu w Bristolu opublikowali w Journal of the Americal Chemical Society wyniki badań nad materiałem, którzy poprawia przepływ ładunków w ogniwach słonecznych i zwiększa sprawność konwersji energii.

Tym materiałem są dokładnie nanowstążki ze stopu arenu i fosforu nazwane przez autorów AsPNR (ang. arsenic-phosphorus alloy nanoribbons). Nie są one pierwszym tego typu materiałem, który opracował wspomniany zespół naukowców. Historia badań nad nimi sięga 2019 roku, kiedy już wytworzono podobne nanowstążki fosforowe. Niestety jako katalizatory w ogniwach słonecznych i kilku innych zastosowaniach w ogóle się nie sprawdziły.

Ogniwa słoneczne z nanowstążkami z fosforu i arsenu. To może podnieść ich wydajność

Tym razem stopiono fosfor z pierwiastkiem, który jest z nim w tej samej grupie układu okresowego pierwiastków, czyli z arsenem. Jak opisują naukowcy, w badaniach wykorzystano znany już na rynku stop czarnego arsenu i fosforu, który wytrawiono w amoniaku przy użyciu elektrody litowej, a następnie zanurzono w związkach amidowych. Otrzymano wówczas wspomniane AsPNR.

Graficzny abstrakt artykułu. Schemat powstawania nanowstążek i ich zdjęcie mikroskopowe / źródło: https://doi.org/10.1021/jacs.3c03230, CC-BY-4.0

Okazało się, że nanowstążki charakteryzują się dużą ruchliwością dziur i wąskim pasmem wzbronionym (0,035 eV). Ma to istotny wpływ na przepływ prądu elektrycznego. Badacze ustalili, że stan wysoce przewodzący jest osiągany przy temperaturze powyżej 130 kelwinów.

Otrzymaliśmy już ów przewodzący materiał, ale gdzie dokładnie będzie można do zastosować? Uczeni podają, że nada się on do budowy warstw nośników ładunków w ogniwach słonecznych, jak również w elektrodach magazynujących energię. Co więcej, nanowstążki z fosforu i arsenu są też idealnymi kandydatami do budowy detektorów bliskiej podczerwieni oraz do obliczeń kwantowych.