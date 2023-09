Masz smartfon OnePlus? Sprawdź, kiedy dostaniesz Androida 14

Pod koniec sierpnia OnePlus ogłosił w poście na blogu , że stabilna wersja OxygenOS 14 pojawi się 25 września wraz z Androidem 14. Szybko okazało się, iż te zamiary mogą zostać trochę pokrzyżowane, bo producent może i sobie planować, ale i tak będzie musiał poczekać na Google’a i premierę stabilnego Androida. Ta, jak się wcześniej spodziewaliśmy, miała nastąpić we wrześniu, jednak ostatecznie została przesunięta na 4 października, a więc na ten sam dzień, kiedy zostaną zaprezentowane nowe smartfony giganta. Oczywiście to nie tak, że skoro Google opóźnił premierę „czternastki”, to OnePlus i inni producenci OEM nie mogą wypuścić swojej nakładki. Mogą, jednak Android, na którym ona bazuje, nie będzie zawierał ostatnich poprawek luk bezpieczeństwa – te mają zostać dodane do systemu dopiero 4 października.

Czytaj też: Na Androida 14 jeszcze sobie poczekamy. Google opóźnia premierę nowego systemu

Co prawda premiera stabilnego OxygenOS 14 raczej nie ulegnie już zmianie i nastąpi 25 września, ale na pierwsze aktualizacje trzeba będzie jeszcze poczekać. Przede wszystkim OnePlus zacznie od udostępniania wersji Beta, a dopiero później zacznie wdrażać stabilny system. Kiedy dokładnie? Tego nie ujawniono. Wiadomo jedynie, że jednym z pierwszych urządzeń działających pod kontrolą Androida 14 z nową wersją nakładki, będzie OnePlus Nord N20 SE, a aktualizacja powinna trafić do niego w pierwszej połowie przyszłego roku.

Znamy też harmonogram udostępniania OxygenOS 14 Open Beta w nadchodzących miesiącach

W październiku aktualizacja trafi do:

OnePlus 11R

OnePlus Nord 3

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10T

OnePlus Pad

Natomiast w listopadzie dostaną ją następujące modele:

OnePlus 10R

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus OnePlus 9RT

OnePlus 8T

OnePlus Nord CE 3

OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord CE 2 Lite

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord N30

Co nowego przyniesie OxygenOS 14 dla smartfonów OnePlus?

Oprócz funkcji typowych dla Androida 14 producent dodał sporo od siebie. Najistotniejszą nowością ma być zupełnie nowa platforma — Trinity Engine, która dzięki sześciu nowym rozwiązaniom — witalizacji procesora, witalizacji pamięci RAM, witalizacji pamięci ROM, HyperBoost, HyperTouch oraz HyperRendering — sprawia, że system będzie działał płynniej i szybciej w sytuacjach sprzętowo wymagających. Ma zapewniać dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu, zwiększy komfort w trakcie grania w wymagające tytuły, a także przyspieszy działanie chipsetu, pamięci masowej i RAM.

Czytaj też: Android 14 to nie tylko nowe funkcje w systemie. Zmieni się jeszcze jedna istotna kwestia

Dzięki synergii osiągniętej pomiędzy sprzętem a oprogramowaniem Trinity Engine pozwala uwolnić pełen potencjał urządzeń OnePlus. A wszystko to, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez branżę w dążeniu do osiągania jak najlepszej żywotności baterii i wielozadaniowości, ale także szybkości i płynności działania – ujawnia OnePlus.

Oprócz tego powinniśmy spodziewać się sporej liczby dodatkowych zmian, ulepszeń i poprawek, które jednak poznamy dopiero 25 września, podczas oficjalnej premiery.