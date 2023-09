Te ogniwa produkują dużo wodoru. Tylko jest jeden problem, ale w USA już sobie z nim poradzili

Protonowe ceramiczne ogniwa elektrochemiczne (PCEC) to stosunkowo nowa technologia, którą można wykorzystać zarówno do produkcji energii, jak wytwarzania paliwa wodorowego. Bazuje ona na tlenkowych elektrolitach, które transportują protony. Podstawowym problemem w tej technologii jest to, że muszą działać w bardzo wysokich temperaturach powyżej 500 st. C. Tylko wtedy osiągają one satysfakcjonującą efektywność energetyczną.

Badacze z Uniwersytetu Stanowego Kansas, Colorado School of Mines, Centrum Technicznego Nissana na Amerykę Północną, Centrum Badawczego Nissana w Japonii oraz Uniwersytetu Oklahomy podzielili się na łamach Nature Energy propozycją ulepszonej wersji PCEC.

Ogólny schemat budowy ogniwa paliwowego / źródło: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Protonowe ceramiczne ogniwa elektrochemiczne. Teraz są odrobinę lepsze

Opracowali oni proste i skalowalne rozwiązanie do produkcji cienkich, chemicznie jednorodnych i wytrzymałych elektrolitów, które będą mogły przewodzić protony – piszą uczeni w artykule. Ponadto zaprojektowali oni również kompozytową katodę o składzie Ba 0,62 Sr 0,38 CoO 3-δ– Pr 1,44 Ba 0,11 Sr 0,45 Co 1,32 Fe 0,68 O 6−δ , która obniża różne rodzaje rezystancji w ogniwie.

W rezultacie otrzymano PCEC, które podczas testów osiągnęło całkiem przyzwoite parametry pracy, w tym gęstość mocy. Były to wartości odpowiednio ok. 0,75 W/cm2 przy 450 st. C i ok. 0,10 W/cm2 przy 275 st. C. Tak wyglądała praca urządzenia w formie ogniwa paliwowego, a kiedy przetestowano je w trybie elektrolizera, to uzyskano wysoką gęstość prądu -1,28 A/cm 2 przy 1,4 V i 450 st. C.

Udało się naukowcom obniżyć temperaturę pracy ogniwa, nie tracąc zbytnio na gęstości mocy. Niemniej widoczny jest wyraźny spadek tego wskaźnika, kiedy urządzenie pracuje przy temperaturze grubo poniżej 300-400 st. C. Póki co musimy cieszyć się tym, co mamy. Autorzy badań zachwalają swoje protonowe ceramiczne ogniwo elektrochemiczne, ponieważ jako jedyne wykazuje wysoką stabilność przy 400 st. C.

A czy uda się jeszcze obniżyć ten pułap ciepła? Być może tak, ale przyjdzie nam na to jeszcze poczekać, jak również na pełną komercjalizację tego rozwiązania (o ile producenci będą nim zainteresowani).