Rewolucja na miarę samochodów. W tej wyjątkowej fabryce będą powstawać dzieła zmieniające świat

W tej gigantycznej hali będą powstawać sprzęty, na których oprze się przemysł przyszłości

Roboty w fabrykach nie są już niczym zaskakującym, ale zautomatyzowane ramiona to jedno, a w pełni humanoidalne roboty, realizujące swoją pracę 24/7, to drugie. Firma Agility Robotics musi wierzyć, że to w tych robotach drzemie potencjał do rewolucji całego przemysłu w fabrykach różnego rodzaju i dlatego jest aktualnie na zaawansowanym etapie budowy gigantycznej hali o powierzchni 6503 m², której nazwa RoboFab mówi sama za siebie. Jej głównym celem ma być produkcja ponad 10000 egzemplarzy humanoidalnych robotów Digit, które zostały zaprojektowane do ścisłej współpracy z ludźmi.

RoboFab zacznie działać jeszcze w tym roku, udowadniając, że to nie tylko kolejna hala produkcyjna, a istny symbol przyszłości. Pierwsze roboty Digit mają trafiać w ręce klientów już w 2024 roku, a ich masowe przyjęcie przez rynek ma mieć miejsce w 2025 roku. Prognozy Agility Robotics dla tej hali są dosyć pozytywne, bo przewidują produkcję całych setek robotów jeszcze w tym inauguracyjnym roku.

Ponad wiek temu świadkami byliśmy otwarcia pierwszej na świecie fabryki samochodów. Dziś stoimy u progu podobnego, przełomowego momentu, witając debiut najważniejszej na świecie fabryki robotów humanoidalnych. Z czasem, podobnie jak samochody, roboty humanoidalne staną się wszechobecne na całym świecie – powiedziała COO firmy, Aindrea Campbell, która przyrównała inicjatywę RoboFab do początków motoryzacyjnego dziedzictwa Henry’ego Forda.

Sam w sobie Digit to imponujący dwunożny w pełni zautomatyzowany robot o wysokości 175 cm i wadze około 65 kg. Jego konstrukcja pozwala na autonomiczne przenoszenie ładunków do 16 kg i ciągłą pracę przez 16 godzin na dobę. Jego charakterystyczną cechą są ptasiopodobne nogi oraz niesamowita elastyczność, która umożliwia mu wykonywanie ruchów nieosiągalnych dla przeciętnego człowieka.

Co do kontroli, Digit jest wyposażony w kamery optyczne oraz LiDAR, a sterowanie manualne jest jak najbardziej możliwe z wykorzystaniem prostego kontrolera. W ostatnim czasie firma zaczęła jednak integrować w jego systemie duże modele językowe (LLM), pozwalając Digitowi na samoprogramowanie się na podstawie poleceń w języku naturalnym. To oznacza, że z czasem ten robot będzie w stanie wykonywać nie tylko z góry zaprogramowane czynności, ale też konkretne zadania wypowiedziane przez operatorów.

Początkowo Digit skupi się na zadaniach w fabryce Agility Robotics i jej pierwszych klientów, głównie w zakresie obsługi skrzynek. Szerzej zakrojona wizja obejmuje jednak role w załadunku i rozładunku ciężarówek, więc rozwój tego robota będzie trwać długo. Warto jednocześnie podkreślić, że RoboFab wbrew ogłoszeniu, nie jest pierwszą fabryką robotów humanoidalnych, bo ten tytuł należy do kompleksu chińskiej firmy Fourier Intelligence, które to ogłosiła, że jej roboty GT-1 będą trafiać do klientów jeszcze w tym roku.