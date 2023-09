Test Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse

Jak wygląda i co oferuje Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse

W pudełku znajdziemy tylko samą kartę. Nie ma holdera ani żadnych dodatków. Nie są one też potrzebne, bowiem grafika nie wykorzystuje złącza 12VHPWR, ani też nie jest zbyt długa czy ciężka.

Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse to zdecydowanie świetnie wykonany model. Mamy metalowy backplate, a sama obudowa również jest bardzo solidna. Karta jest czarna z małymi czerwonymi akcentami. Nie ma też żadnego podświetlenia. Jeśli więc nie zależy Wam na RGB to z pewnością pod tym względem również będziecie zadowoleni.

Wymiary testowanego modelu to 280 x 128,75 x 52,57 mm. Karta powinna więc bez problemów zmieścić się do większości obudów, zajmuje też 2,5 slota PCI. Waga wynosi ok. 1 kg. Za chłodzenie odpowiadają dwa 95 mm wentylatory, które pracują półpasywnie. W spoczynku będziemy mieli więc idealną ciszę. Zasilanie odbywa się z dwóch złączy 8-pin, a sugerowany zasilacz powinien mieć 700 W mocy. Tutaj plus za brak 12VHPWR, dzięki czemu nie trzeba wykorzystywać przejściówki przy starszym zasilaczu. Dostępne wyjścia obrazu to 2x HDMI 2.11 oraz DisplayPort 2.1. Tutaj widać przewagę nad RTX 4060 Ti, który DP oferuje tylko w wersji 1.4a.

Karta ma jeden BIOS, ale jak zobaczycie w testach, nie ma tutaj potrzeby dwóch. Producent w tej wersji nie zdecydował się też na podkręcenie karty – taktowanie boost wynosi 2544 MHz. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowałem średnio 2366 MHz.

Specyfikacja Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-13900K @ 5,6/4,4 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

Wydajność jest bardzo dobra i jedynie w RDR2 nie zanotowałem średnio 60 fps, choć jest blisko tej wartości. Karta bez wątpienia wypada też wydajniej niż RTX 4060 Ti.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości również możecie liczyć na płynną rozgrywkę, choć są już dwie gry bez średnio 60 fps. Wydajność jest ponownie znacznie lepsza od konkurenta zielonych.

3840 x 2160

Do ostatniej rozdzielczości przyda się znacznie mocniejsza karta – 7700 XT nie pozwala na uzyskanie 60 fps w prawie wszystkich grach.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

Ray tracing to rzecz, w której karty AMD zawsze gorzej wypadały. Teraz mamy jednak mamy jednak zaskoczenie, bowiem w dwóch tytułach Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse pokonuje RTX 4060 Ti, choć minimalnie. Z drugiej strony jest Hogwarts Legacy, gdzie wydajność jest tragiczna.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości mamy już 3 gry, gdzie karta AMD wygrywa z Nvidią, choć nadal różnice są minimalne. Zdecydowanie też w Hogwarts Legacy dzieje się coś niedobrego, bowiem grafika ląduje praktycznie na samym końcu.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

Włączenie FSR: jakość zapewnia 60 fps w obu testowanych tytułach. Są to dobre wyniki pozwalające na płynną rozgrywkę. Lepiej też wypadają RTX 4060 Ti z DLSS: jakość.

2560 x 1440

W kolejnej rzodzielczości w Cyberpunk 2077 widać, że przyda się inny tryb działania FSR.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości rozgrywka nie jest płynna w żadnej z gier. Tutaj widać, że powinna być odpowiedź na generator klatek od Nvidii. Dobrze więc, że FSR 3 niedługo powinien zacząć trafiać do pierwszych tytułów.

Temperatury

Temperatury są bardzo dobra i nie mamy do czynienia ze zbyt wysokimi temepraturami.

Głośność

Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse jest bardzo cichą kartą, której nie usłyszycie pod obciążeniem. W spoczynku działa ona pasywnie, tak jak każdy z testowanych modeli.

Pobór mocy

Pobór mocy pod obciążeniem jest wyższy od RTX 4060 Ti. To z pewnością wada nowej karty, choć rekompensuje to wzrost wydajności w rasteryzacji.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując sterowniki. W tabelce poniżej znajdziecie wartości o jakie udało mi się podwyższyć taktowanie rdzenia oraz pamięci. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Tutaj muszę zaznaczyć, że maksymalne zegary możecie ustawić nawet na 5000 MHz, ale nie będzie to miało wpływu na samą wydajność.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Przewaga nad niepodkręconym RTX 4060 Ti (Gigabyte Eagle) wynosi kolejno ok. 15,4%, 20,3% oraz 22,9%. W szczególności wzrost wydajności w wyższych rozdzielczościach jest spory. Bez wątpienia RX 7700 XT jest w grach bez ray tracingu znacznie wydajniejszy i tutaj nawet nie ma co z tym dyskutować. Warto też zauważyć, że w dwóch pierwszych rozdzielczościach testowany model minimalnie wyprzedza RTX 3070 Ti.

Gry z ray tracingiem

W grach z RT nie jest źle. Wyniki średnio są niższe od RTX 4060 Ti, ale różnice nie są duże (kolejno przewaga karty zielonych to 8,7% oraz 6,4%) . AMD na pewno zaskoczyło minimalnie wyższą wydajnością w niektórych tytułach, ale jest Hogwarts Legacy, gdzie karta kompletnie nie daje sobie rady. Czerwoni mają więc jeszcze nad czym pracować, ale nie jest pod tym względem źle.

Test Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse – podsumowanie

Cena RX 7700 XT to 2349 zł. Najtańsze RTX 4060 Ti 8 GB kupicie za ok. 1900 zł, a w wersji 16 GB za ok. 2300 zł. Nie mam więc wątpliwości, że testowany model AMD jest znacznie lepszym wyborem od każdej z tych grafik i mając taki budżet nie ma co się zastanawiać nad wyborem.

Karta ma 12 GB VRAM, czyli więcej niż tańszy model konkurencji. Przewaga w grach bez RT jest naprawdę spora i bez wątpienia grafika zapewnia znacznie lepszą wydajność w rasteryzacji. W rozdzielczości 2560 x 1440 przewaga sięga średnio 20%, co jest naprawdę sporą różnicą. Zieloni w tym przedziale cenowym nie mają szans i po prostu zdecydowanie przegrywają. Trochę słabiej jest przy ray tracingu, ale przewaga RTX 4060 Ti średnio nie jest spora. Karta AMD potrafi też minimalnie przegonić konkurencję w niektórych grach, choć pojawia się taki tytuł jak Hogwarts Legacy, gdzie zupełnie sobie ona nie radzi. Tutaj AMD ma jeszcze sporo do poprawy. Czerwoni wypadają też słabiej pod względem poboru mocy, który jest po prostu wyższy, nawet od RTX 4070. Tutaj też jest pole do poprawy. Oczywiście brakuje ciągle też odpowiedzi na DLSS 3, ale AMD zapowiedziało już FSR 3, który niedługo zacznie trafiać do pierwszych gier. Jeśli będzie on działał tak dobrze jak odpowiednik Nvidii, to sprawa pod tym względem zostanie załatwiona.

Sam model Sapphire zdecydowanie jest bardzo dobry. Karta jest czarna z czerwonymi akcentami, nie ma żadnego podświetlenia. Jakość wykonania jest również bardzo dobra i plusem jest choćby metalowy backplate. W testach wypadła ona praktycznie bezgłośnie pod obciążeniem przy zachowaniu fajnych temperatur. Możecie też ją lekko podkręcić, ale zysk z tego nie będzie spory.

Jeśli polska cena potwierdzi się, to model AMD stanie się podstawowym wyborem w tej cenie. Nvidia strzeliła sobie w stopę wypuszczając RTX 4060 Ti w takiej postaci (niezależnie od wersji 8 GB czy 16GB – pomiędzy nimi nie ma praktycznie różnicy w wydajności) i AMD to wykorzystało. Moim zdaniem zdecydowanie za takie pieniądze lepiej jest wybrać propozycję czerwonych ze względu na znaczną przewagę w grach bez RT. Również warto rozważyć model Sapphire, który naprawdę dobrze wypadł w testach.