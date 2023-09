Sztuczna inteligencja zyskuje świadomość? Ta metoda dostarczy odpowiedzi

Przez długie lata podstawę w zakresie testowania możliwości takich cyfrowych bytów stanowił test Turinga. Jego założenia rzecz jasna dostosowywano wraz z pojawianiem się nowych wyzwań, ale jego sedno pozostało w podobnej do pierwotnej formie. Obecnie naukowcy pracują natomiast nad nowymi sposobami testowania możliwości takiego oprogramowania.

W tym przypadku celem były tzw. duże modele językowe (LLM), w przypadku których pojawiały się doniesienia, jakoby zyskiwały samoświadomość. Jednym z głośniejszych przykładów jest rzecz jasna ChatGPT, którego rozmowy z użytkownikami mogą czasami pójść w naprawdę dziwacznym kierunku.

Lukas Berglund z Vanderbilt University oraz jego współpracownicy zwracają uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo, które mogłoby pojawić się wraz z niekontrolowanym rozwojem sztucznej inteligencji. Szczególnie groźna miałaby być tzw. świadomością sytuacyjną, w przypadku której model może zacząć rozpoznawać, czy jest obecnie w trybie testowym czy może zostać wdrożony publicznie.

Scenariusz, w którym sztuczna inteligencja zyskuje samoświadomość bez wątpienia mógłby okazać się groźny. Jak na razie nie wydaje się jednak, by nam groził

Dotychczasowe ustalenia w tej sprawie mają jak na razie formę preprintu i są dostępne w bazie danych serwisu arXiv. Autorzy artykułu zwrócili uwagę na pewien szczególnie istotny aspekt, jakim jest coś, co określają mianem rozumowania poza kontekstem. Odnosi się on do zdolności przywoływania faktów wyuczonych podczas szkolenia i wykorzystywania ich w czasie testów. Dzieje się tak nawet mimo tego, że owe fakty nie są bezpośrednio związane z podpowiedzią w czasie testu.

Dzięki eksperymentom obejmującym różne modele językowe, takie jak GPT-3 czy LLaMA-1, naukowcy doszli do wniosku, że większe radziły sobie lepiej w zadaniach odnoszących się do rozumowania poza kontekstem. Mimo wszystko trudno określać to mianem samoświadomości. Jeśli jest to krok w stronę jej uzyskania, to jak na razie będzie on zbyt mały, abyśmy mogli mówić o realnym zagrożeniu.