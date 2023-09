Szukasz zaawansowanych i małych słuchawek TWS? Test Technics EAH-AZ40M2 musisz przeczytać

Mniejsze, lżejsze, wygodniejsze… lepsze? EAH-AZ40M2 są na swój sposób wyjątkowe

Pisząc ten test, mam jeszcze przed oczami i “uszami” to, jak wypadły u mnie słuchawki EAH-AZ60M2, czyli model, którego można uznać wręcz za starszego brata mniej zaawansowanych słuchawek EAH-AZ40M2. Tyle tylko, że tych cięć praktycznie nigdzie nie widzę i nie słyszę. Przynajmniej do tego stopnia, w którym za wszelką cenę chciałbym wybrać model AZ60M2. Przed rozpoczęciem testu byłem pewny, że firma Technics poszła prostą drogą przy tworzeniu AZ40M2, ale tak w rzeczywistości nie jest.

Największa różnica między tymi dwoma modelami sprowadza się przede wszystkim do rozmiarów i wagi (5 vs 7 gramów). Tańszy model jest lżejszy, a do tego mniejszy i choć mowa o pozornie marginalnych różnicach, to są one na tyle duże, że w moim wypadku wybór zakupowy zawsze padłby na AZ60M2. Wszystko przez to, że są zwyczajnie wygodniejsze i trzymają się uszu znacznie lepiej, co czuć zwłaszcza podczas ćwiczeń czy jazdy na rowerze.

Czego więc w AZ40M2 brakuje? Przede wszystkim większych przetworników (6 vs 8 mm), ładowania bezprzewodowego (Qi) etui, bardziej zaawansowanej technologii redukcji szumów i zestawu mikrofonów. Niższa waga jest zapewne związana m.in. z cięciami po stronie akumulatorów, co dotyczy nie tylko słuchawek, ale też etui i tak oto AZ40M2 wytrzymują na jednym ładowaniu do 18 godzin z włączoną redukcją szumu (5,5 godziny po wyjęciu z etui), a AZ60M2 aż 24 godziny (7 godzin po wyjęciu z etui). Przy najbardziej obciążającym korzystaniu (ANC + LDAC) możecie jednak liczyć na mniej, bo 3,5-godzinną wytrzymałość dla słuchawek i 12-godzinną dla słuchawek z etui. Na szczęście opcja szybkiego ładowania sprawia, że ledwie 15 minut wystarcza na to, aby korzystać ze słuchawek kolejne 60 minut, ale sam proces ładowania trwa już długo, bo do 3 godzin w przypadku słuchawek i etui.

To tak naprawdę wszystkie cięcia, które firma Technics zrealizowała w tańszym modelu. Oznacza to tyle, że z AZ40M2 nadal macie dostęp do trójpunktowego połączenia, trybu mono, paneli dotykowych z opcją ich konfiguracji, połączenia Bluetooth w wersji 5.3, obsługi kodeka LDAC, bogatego zestawu gumek (XS, S, M, L) i wreszcie szerokiego pasma przenoszenia (20 – 40000 Hz) przy maksymalnym transferze 96 kHz.

Mimo ograniczenia po stronie przetworników jakość dźwięku AZ40M2 aż tak nie ucierpiała i choć można wyczuć, że brzmienie nie jest tak szczegółowe, jak w AZ60M2, to są to ciągle raczej szczegóły, których mniej wymagający użytkownicy nawet nie usłyszą. Zwłaszcza wiedząc, że to coś, na czym zaoszczędzili kilka stówek.

Test mikrofonów Technics EAH-AZ60M2

Test mikrofonów Technics EAH-AZ40M2

Test Technics EAH-AZ40M2 – podsumowanie

W gruncie rzeczy oczekiwałem tego, że Technics EAH-AZ40M2 mnie zawiodą, bo producent przy ich projektowaniu poszedł na łatwiznę. Miłym zaskoczeniem było więc to, że AZ40M2 to nie byle przeróbka AZ60M2, a model przemyślany od podstaw tak, aby stać się mniejszym i tym samym wygodniejszym oryginałem z zachowaniem wszystkich funkcji oraz cech, które czynią z droższego wariantu świetny model. Wynik testu może więc być tylko jeden.