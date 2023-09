Nawet okręty podwodne się nie przecisną. Latający stróż wód USA zmierza go większej potędze

Ze szpiega do zabójcy. Dron MQ-4C Triton może dopiero pokazać pazur

Zacznijmy od tego, że stałopłatowy dron MQ-4C Triton, będący specjalną wersją Global Hawka od Northrop Grumman, nie jest wcale takim małym bezzałogowcem. Jego długość mierzy 14,5 metra, rozpiętość skrzydeł sięga 39,9 metra, masa własna wynosi 6,78 tony, a brutto już 14,63 tony. Po starcie ten dron jest w stanie wznosić się na wysokość nawet 17 km, latać przez 30 godzin, pokonać dystanse do 15200 km i rozwijać prędkości do maksymalnie 575 km/h. Wszystko po to, aby obserwować możliwie największe obszary wodne.

Oceany to ogromne przestrzenie, których monitorowanie jest podstawą do utrzymywania pewności co do bezpieczeństwa swojej floty i ziem. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, a więc erze pocisków o zasięgu wiele setek, a nawet tysięcy kilometrów. Dlatego właśnie USA ma dostęp do wspomnianego bezzałogowca latającego Triton, który został w przeszłości zaprojektowany specjalnie do realizowania operacji morskich. Jego misje obejmują przede wszystkim wykrywanie obecności wrogich okrętów nawodnych i podwodnych oraz przekazywanie dokładnych informacji na ich temat przyjaznym okrętom i samolotom bez względu na warunki atmosferyczne.

Aktualnie najnowszą wersją tego drona jest wariant MQ-4C, który został oblatany w 2013 roku, osiągnął początkową zdolność operacyjną w 2018 roku i ma osiągnąć tą pełną jeszcze w tym roku. Ta wersja szczyci się nowymi możliwościami w zakresie wywiadowczych, nadzoru, rozpoznania i celowania (ISR&T), a choć marynarka USA utrzymywała, że Triton nie jest zaprojektowany jako uzbrojona platforma, integracja technologii celowania nowej generacji drastycznie wzmocniła zdolności operacyjne tego drona.

Co to oznacza? Ano to, że drony MQ-4C Triton będą mogły stać się jeszcze większym zagrożeniem dla wrogich okrętów. Są szanse, że z czasem bezzałogowce tego typu mogłyby nie tylko je wykrywać i zapewniać innym platformom informacje na temat ich dokładnej pozycji, ale też przeprowadzać na nie ataki z wykorzystaniem pocisków różnego rodzaju czy bomb szybujących. Wszystko dzięki coraz bardziej zaawansowanym systemom celowania, które trafiały do nich na przestrzeni lat i które w ciągu kolejnych lat mogą być początkiem do tchnięcia w drony Triton możliwości bojowych. To sprawi, że te bezzałogowce przestaną już ograniczać się do stref bezkonfliktowych.