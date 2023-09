YouTube – jak skasować historię oglądania i wyszukiwania

Dlaczego ktoś może chcieć skasować historię oglądanych klipów? Mogą być do tego co najmniej dwa powody. Pierwszy – względy prywatne. Na przykład z używanego przez Ciebie konta YouTube korzysta kilka osób, a Ty nie masz ochoty, aby wiedziały, jakie treści Cię interesują. Drugi – Google zbiera informacje o aktywności, dzięki czemu wie, jakie filmy się oglądało i jakich szukało. Pozwala to nie tylko proponować podobne treści, ale także profilować użytkownika pod kątem dostarczanych mu reklam.

Jak zarządzać swoją historią na YouTube?

Jeśli korzystasz z konta na YouTube, to właśnie na jego profilu zapisywane są wszystkie aktywności. Jak je sprawdzić? Wykonaj następujące kroki:

wejdź na stronę YouTube;

zaloguj się na swoje konto;

kliknij na “Historia” po lewej stronie (desktop) lub kliknij na “Biblioteka”, a następnie “Historia” (smartfon).

Zobacz też: PlayStation czy Xbox? Niedługo odpowiedzią na to pytanie może być… YouTube

Na komputerze masz po prawej stronie opcję “Wyczyść całą historię oglądania”. Oznacza to, że zostanie skasowane wszystko, co zostało zapamiętane. Na urządzeniu mobilnym znajdziesz ją, gdy wejdziesz do działu historia i klikniesz na menu – czyli trzy kropki znajdujące się w górnym, prawym rogu koło lupki wyszukiwania.

Jeśli chcesz usunąć pojedyncze klipy, wówczas musisz z każdym działać ręcznie. Na desktopie wystarczy najechać na X znajdujące się przy filmie (na wysokości tytułu), na urządzaniu mobilnym musisz kliknąć na trzy kropki przy filmie i tam wybrać “Usuń z historii oglądania”.

Inne opcje historii

Wyjaśniłem już, że po prawej stronie mamy możliwość usunięcia całej historii oglądania na YouTube, ale są tam jeszcze dwie inne opcje. Warto się z nimi zapoznać – nigdy nie wiadomo, kiedy mogą okazać się użyteczne. Oto one:

Wstrzymaj historię oglądania – włączenie tej opcji może spowodować trudności w znajdowaniu wcześniej oglądanych filmów, a także ograniczyć wyświetlanie rekomendacji nowych treści nie tylko w YouTube, ale także innych usługach Google. Nie powoduje usunięcia wcześniejszej aktywności. Gdy wstrzymasz historię oglądania, funkcje YouTube używające historii do personalizowania usług zostaną wyłączone;

– włączenie tej opcji może spowodować trudności w znajdowaniu wcześniej oglądanych filmów, a także ograniczyć wyświetlanie rekomendacji nowych treści nie tylko w YouTube, ale także innych usługach Google. Nie powoduje usunięcia wcześniejszej aktywności. Gdy wstrzymasz historię oglądania, funkcje YouTube używające historii do personalizowania usług zostaną wyłączone; Zarządzaj całą historią – przenosi Cię na Twoje konto Google, gdzie masz możliwość przejrzenia całej swojej aktywności, a więc nie tylko przeglądanych filmów, ale również swoich komentarzy, ocen itp.

Zobacz też: Co jeśli nie YouTube? 7 miejsc do oglądania wideo w Internecie