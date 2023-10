Apple ma coś jeszcze w zanadrzu. Szykuje się premiera nowych komputerów Mac?

Czy Apple już skończył z nowościami na ten rok?

W ostatnich tygodniach sporo mówiło się o październikowych planach giganta z Cupertino. Przecieki wskazywały, że firma szykuje się do wprowadzenia na rynek aż trzech nowych iPadów. Zauważyliśmy nawet obniżkę cen obecnej generacji, a ta zwykle następowała w ramach premiery kolejnych modeli. Tak się jednak nie stało i jedyne co dostaliśmy, to Apple Pencil z USB-C. Tymczasem po rzekomym iPadzie 11, iPadzie mini 7.generacji i iPadzie Air 6.generacji ani śladu. Czy to oznacza w takim razie koniec nowości z nagryzionym jabłkiem w logo na ten rok? Trudno powiedzieć, bo głosy są mocno podzielone.

Czy w październiku czeka nas jakieś wydarzenie zorganizowane przez Apple? Zerknijmy na to, co firma robiła w tym miesiącu w ostatnich latach:

2018 rok – prezentacja nowego MacBooka Air, Maca mini i iPada Pro trzeciej generacji.

2019 rok – brak nowości.

2020 rok – z powodu pandemii przesunięto premierę iPhone’ów na 13 października, a wraz z nimi Apple pokazał HomePod mini. W listopadzie natomiast wprowadzono na rynek chipy M1.

2021 rok – nowe modele M1 Pro i M1 Max MacBook Pro, kolejna generacji AirPodsów i nowe kolory HomePod mini.

2022 rok – brak nowości.

Październikowe wydarzenie nie byłoby więc niczym niezwykłym, ale skoro nowych iPodów nie było i raczej nie będzie, to czego mamy się spodziewać? Odpowiedzi udziela nam Mark Gurman w swoim najnowszym biuletynie Power On dla Bloomberga. Czytamy w nim, że 30 lub 31 października zobaczymy kilka nowych modeli komputerów Max. Chociaż mamy za sobą premierę modeli z procesorem M2, takich jak 15-calowy MacBook Air, Mac Studio i Mac Pro, to czeka nas jeszcze pierwsza partia komputerów z procesorem M3 i to właśnie one pojawią się w tym miesiącu.

MacBook Pro 16 2023

Jakie modele powinny się pojawić?

13-calowy MacBook Pro z chipem M3;

24-calowy iMac – jego ostatnia aktualizacja miała miejsce w kwietniu 2021 r., więc Gurman spodziewa się, że ten komputer otrzyma chip M3 podczas październikowego wydarzenia.

Na szczęście nowy iMac jest już w drodze. Jak informowałem w marcu, firma przygotowuje zaktualizowanego 24-calowego iMaca — model, który może pojawić się wkrótce. Jak szybko? Powiedziano mi, że Apple planuje wprowadzenie produktu skupionego na komputerach Mac pod koniec tego miesiąca. To może być szansa na zaprezentowanie tego modelu – twierdzi Gurman.

Co prawda niektórzy jeszcze wspominają o jeszcze dwóch wariantach MacBooku Pro z M3, ale ro raczej zbyt wcześnie na jego premierę, bo 14-calowe i 16-calowe z chipem M2 pojawiły się w styczniu tego roku. MacBook Air też zapewne nie zadebiutuje w tym miesiącu i nowa generacja z procesorem M3 wejdzie na rynek dopiero na początku 2024 roku, a nowa wersja iMaca z 32-calowym wyświetlaczem i nowym wyglądem, planowana jest na koniec 2024 lub 2025 roku.

Z drugiej jednak strony znany analityk Apple’a, Ming-Chi Kuo we wrześniu twierdził, że w tym roku żadnych nowych komputerów Mac z chipem M3 nie uświadczymy, a w ubiegłym tygodniu powiedział, że odświeżenie iMaca gigant szykuje dopiero na przyszły rok. Trudno więc powiedzieć, który z informatorów ma rację, bo obaj znani są z przekazywania dość wiarygodnych raportów. Na szczęście nie będziemy musieli długo czekać, by zweryfikować te doniesienia.