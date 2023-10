Chromebook Plus, czyli dwa razy więcej mocy plus sztuczna inteligencja. Przepis na sukces?

Chromebooki od samego początku miały być urządzeniami konkurencyjnymi zarówno pod względem specyfikacji, jak i ceny w stosunku do urządzeń z Windows. Działając pod kontrolą ChromeOS, umożliwiają wykorzystanie wszystkich możliwości dawanych przez aplikacje oraz usługi Google. Cieszą się na naszym rynku umiarkowaną popularnością – czy nowa generacja to zmieni?

Chromebook Plus – specyfikacja i nowości

Ogólnie mówiąc, nowe Chromebooki oferują dwa razy lepszą specyfikację od topowych modeli z zeszłego roku, a równocześnie są utrzymane w rozsądnych cenach. Jest to sygnał dla użytkowników, że nie muszą przepłacać za urządzenia premium, aby móc cieszyć się pełnią mocy. Znajdziemy w nich zarówno procesory Intela (i3 12. generacji i lepsze), jak i AMD (Ryzen 3 7000 i lepsze). Minimalna ilość RAM to 8 GB, a pojemności dysku – 128 GB. Wszystkie modele zaopatrzono w kamerkę 1080+ z technologią Temporal Noise Reduction. Wyświetlacz IPS pokazuje obraz co najmniej w rozdzielczości Full HD.

Co nam mówi specyfikacja? Pamięć RAM w ilości 8 GB powinna spokojnie wystarczyć do obsługi kilku zadań jednocześnie, a 128 GB pojemności umożliwia gładką synchronizację plików z Google Workspace. Kamerka internetowa otrzymała technologie wykorzystujące SI, które pozwalają m.in. na usprawnienie obrazu, redukcję szumów, a także wyświetlanie napisów w czasie rzeczywistym. Podobnie jak w Androidzie, kamerkę oraz mikrofon można wyłączyć jednym przyciskiem.

Sztuczna inteligencja pojawi się również w aplikacji Zdjęcia, dzięki czemu każdy będzie mógł podrasować swoje fotografie bez konieczności sięgania po narzędzia firm trzecich. A skoro już przy grafice jesteśmy – na nowych Chromebookach zobaczymy Material You, dzięki czemu ChromeOS będzie bardziej estetyczny.

A jeśli chodzi o zastosowanie SI w pracy – umieszczone w systemie Google narzędzia będą nie tylko pomagać przy audio i wideo, ale także podczas pisania. Gdy zaznaczysz tekst i klikniesz na niego prawym przyciskiem myszki, pojawi się opcja “Rewrite”, która umożliwi znalezienie synonimów, skrócenie, wydłużenie, sformalizowanie itp. Ponadto użytkownik będzie mógł wpisywać swoje komendy, aby spersonalizować narzędzie. Oprócz tego SI może posłużyć również do utworzenia przepływu dokumentów, a także zadań związanych z organizacją pracy.

Pierwsze modele już zapowiedziane

Zapowiedziano już urządzenia Chromebook Plus od takich producentów, jak Acer, Asus, HP czy Lenovo. Każdy z nich wprowadzi na rynek co najmniej dwa modele, których zakres cenowy wynosi od 399 do 699 dolarów. Ponadto Google nawiązało współpracę z producentami oprogramowania i na pokładzie każdego laptopa znajdą się wersje testowe takich aplikacji, jak Adobe Express czy Photoshop.

Pierwsze modele Chromebook Plus trafią do sprzedaży 8 października – ale tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Reszta świata może spodziewać się ich na początku 2024 roku. Wypada zatem czekać na pierwsze recenzje, aby przekonać się, co potrafią.

