Ten but kosztuje 21700 zł i nawet nie można w nim chodzić. Sneaker X skrywa drogą tajemnicę

Sneaker X to komputer na wskroś wyjątkowy… i drogi

W świecie nietypowych komputerów innowacja jest walutą, którą mogą pochwalić się tylko nieliczne firmy z projektami w portfolio o wręcz wstrząsającym charakterze. Świetnym tego przykładem jest Sneaker X stworzony przez grupę JMDF, który wkroczył na nieznane tereny w rozległym segmencie nietypowych komputerów. Zwłaszcza że nie jest to jednorazowy projekt, a produkowany na większą skalę sprzęt, który może trafić w twoje ręce i nie być wyłącznie ozdobą, a w pełni funkcjonalnym i sensownym w kwestii możliwości komputerem.

Najważniejszą cechą Sneaker X jest oczywiście sama obudowa, przypominająca but na grubej podeszwie i wysokiej cholewie. Ta została zaprojektowana tak, aby nie tylko wyglądać świetnie, ale też pomieścić wszystkie potrzebne komponenty z górnej półki. Podczas gdy najtańsza konfiguracja za 3499 euro łączy w sobie 850-watowy zasilacz 2 TB pamięci masowej, 32 GB pamięci DDR5, procesor Ryzen 7 7800X3D lub Core i7-13700KF oraz GeForce RTX 4070 Ti, ta najdroższa gwarantuje już 64 GB DDR5, RTX 4080 oraz Ryzena 9 7950X3D (4699 euro) lub Core i9-13900K (4499 euro).

Innymi słowy, nie jest to sprzęt, którego schłodzenie podczas obciążenia jest pestką i dlatego też JMDF weszło współprace z firmą Cooler Master, aby ta pomogła jej zastosować odpowiednie systemy chłodzenia. Te nie są jednocześnie w żadnym stopniu ograniczone, bo wewnątrz Sneaker X do zagospodarowania jest przestrzeń o wielkości 65 x 30,5 x 65 cm, dzięki czemu obudowa może z jednej strony pomieścić 3-slotową kartę graficzną, a z drugiej 360-mm radiator na spodzie.

Dzięki współpracy z Cooler Master, Sneaker X jest aktualnie dostępny do kupienia w sklepie CMODX i oczywiście jego cena odzwierciedla nie tylko koszt zakupu samych komponentów, ale też nietypowy projekt, który dodaje do ceny dobre kilka tysięcy złotych. Innymi słowy, jest to komputer na wskroś kolekcjonerski, a nie coś, co kupuje się głównie dla funkcjonalności lub dobrego stosunku ceny do możliwości. W tym drugim przypadku Sneaker X nie jest w ogóle dobrym wyborem.