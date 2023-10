Dni otwarte TTArtisan i InterFoto – w poszukiwaniu magii

TTArtisan i nie tylko – opowieść o magii

Podczas spotkania gościem specjalnym będzie Jarek Brzeziński, zawodowy fotograf, który opowie nie tylko możliwościach obiektywów TTArtisan, ale także przypomni dlaczego Pentax jest marką inną niż wszystkie i będzie próbował przekonać nas, że warto na tę wyjątkowość postawić. Dni otwarte będą także świetną okazją do tego, by sprawdzić magię obiektywów TTArtisan na własne oczy – chętni będą mogli podłączyć je do swoich aparatów i wypróbować ich możliwości podczas specjalnych sesji z modelką.

Dni otwarte to także dobra okazja do zadbania o swój sprzęt – podczas ich trwania eksperci InterFoto.eu za darmo wyczyszczą matrycę w aparacie. Podczas wizyty w salonie będzie można też obejrzeć wiele unikatowych aparatów, systemów i obiektywów. Jeśli ktoś miał kiedyś okazję odwiedzić sklep InterFoto.eu ten wiem, że można tam spotkać naprawdę ciekawy sprzęt. Dodatkowo osoby zainteresowane obiektywami TTArtisan będą mogły nabyć je z 15% rabatem.

Ale dni otwarte to nie tylko okazja do testów sprzętu – podczas spotkania odbędzie się także przegląd fotografii ze wszystkich edycji Wojnowskiego Festiwalu Fotografii – VII edycja się zakończyła, więc jest to świetna okazja by zapoznać się z całokształtem dorobku festiwalowego. Niejako przy okazji obejrzeć można będzie galerię pokonkursową „Okno na świat 2023”.

Kolejnym fotograficznym wydarzeniem będzie oficjalne otwarcie galerii w witrynie – pod hasłem „Węzeł praski” obejrzeć będzie można zdjęcia poświęcone urokowi warszawskiej Pragi – od historycznych korzeni dzielnicy do współczesnego jej oblicza

InterFoto.eu zaprasza 12-13 października w godzinach 10:00-20:00

Wydarzenie odbędzie się w budynku przy ulicy Targowej 20A w Warszawie, a wstęp jest oczywiście bezpłatny. Regulamin wydarzenia znajduje się na stronie internetowej organizatora.

A gdyby ktoś nie był przekonany, czy warto, zapraszam do recenzji obiektywów TTArtisan 35mm f/0.95, TTArtisan 7,5 mm f/2 Fisheye i TTArtisan Tilt 50 mm f/1.4, które dzięki uprzejmości InterFoto.eu mogłem przetestować.