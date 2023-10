Home Energetyka Jak szybko zużywa się fotowoltaika? Na północy Europy odkryli, jak to sprawnie policzyć

Panele fotowoltaiczne nie pracują cały czas z tą samą wydajnością, jaką podaje producent na opakowaniu. Zawsze warto mieć to na uwadze. Z biegiem lat sprawność konwersji energii spada, materiał krzemowy i inne komponenty ulegają degradacji. Jak szybko jednak to się dzieje? W jaki sposób policzyć tempo, z jakim fotowoltaika traci na jakości? Na to pytanie częściowo odpowiedzieli naukowcy z Finlandii. Wyniki niekoniecznie zadowolą wszystkich właścicieli z Polski.