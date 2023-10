Najlepsze telewizory 2023 roku. Czy mamy zwycięzcę?

Najlepszy telewizor 2023 roku – dlaczego to nie jest jeden model?

Wskazanie jednego najlepszego modelu mija się z celem. Związane jest to przede wszystkim z posiadanymi budżetami, potrzebami co do wielkości przekątnej czy też preferencjami co do tego jak będziemy użytkować ten telewizor. Dlatego też utworzyłem kilka kategorii oraz do każdego modelu, który wskazałem zaproponowałem też kilka alternatywnych modeli. Wszak każdy z nas ma inne preferencje, jakieś przekonania co do marek, swoich sympatii, czy też kwestie estetyki.

Tworząc ten ranking dochodzę też do jednego smutnego wniosku. Średnia półka nie tylko kończy się w portfelach nabywców jak pokazują statystyki, ale też jest mocno wątpliwa w ofertach producentów. Owszem istnieje kilka telewizorów, które kwalifikują się do tej kategorii biorąc pod uwagę swoje parametry techniczne, jednak gdy dodamy cenę to bieżąca sytuacja rynkowa sprawia, że lepiej kupić coś z wyższej półki, bo w przypadku 55 lub 65 cali ta różnica może wynosić 500 złotych. Zwłaszcza gdy do wyboru wciąż mamy modele zeszłoroczne.

Kryzys (spadki sprzedaży tv o 30% rok do roku takowym są), inflacja spowodował, że na rynku mamy właśnie dużo modeli z roku ubiegłego. W dodatku nie ma mowy o rewolucji w technologii. Ponadto sklepy walczą między sobą cenami na różnych modelach plus dochodzą różne okresowe promocje, co nie ułatwia wskazywania modeli atrakcyjnych cenowo czy też tych rozsądnych cenowo.

W swojej ocenie najlepszych telewizorów 2023 roku pod uwagę brałem takie parametry jak: jakość obrazu, jakość wykonania, stosunek ceny do jakości, system Smart TV i jego działanie, a także dodatkowe funkcje i możliwości. Wybór ten opieram tylko o modele z 2023 roku, wszystkie te telewizory miałem okazję używać, z częścią spędzić więcej czasu, z częścią nieco mniej. Jest to wybór subiektywny, ale staram się, aby był on jak najbardziej uniwersalny, kierowany zdrowym rozsądkiem i tak, aby satysfakcjonował każde pokolenie – nie tylko gadżeciarzy czy ortodoksyjnych wideofilów.

Najlepszy tani telewizor w 2023 roku (TV do 2000 pln)

Samsung UE55CU7172

Samsung UE55CU7172 /UE55CU7192

Alternatywa: TCL C645

Wybór padł na podstawowy model Samsunga, dlaczego? Ponieważ najlepiej radzi sobie z przetwarzaniem obrazu niezależnie od źródła. To telewizor, który dobrze sobie radzi z telewizją naziemną, podłączonym dekoderem kablówki, telewizji satelitarnej, ale też ze streamingiem czy graniem w gry. Ma też wyjątkowo dobre jak na 60 Hz matrycę odtwarzanie dynamicznych scen – przez co z powodzeniem można oglądać transmisje sportowe. System Tizen w wersji 2023 znacznie przyśpieszył względem ubiegłego roku, choć jest cięższy wizualnie od tego z lat 2021 i wcześniejszych. Wsparcie dla najpopularniejszych aplikacji i ogólna czytelność interfejsu czy możliwość dostosowania go dla osób starszych zasługuje na uznanie. To dobry, uniwersalny, tani telewizor, który jest swoistym pewniakiem.

TCL C645

Jeśli zależy wam na czymś, co będzie wyświetlać logotypy Dolby Vision, będzie mieć nieco szerszą paletę barw, pokaże pełnie możliwości Google TV i sprawdzi się w streamingu, ale z przetwarzaniem obrazu z gorszego źródła będzie prezentować się gorzej to polecam zwrócenie uwagi na TCL C645, to świetny telewizor dla młodszego użytkownika.

Najlepszy telewizor do gier w 2023 roku

TCL C745

Alternatywa: Hisense E7KQ Pro, Samsung Q77C, LG C3, Samsung QN92C, TCL C845

Wybór TCL może nie jest najbardziej oczywisty, wszak są lepsze telewizory do gier jeśli uznamy, że cena nie gra roli. Natomiast TCL C745 to najlepszy telewizor do gier entry level. Czyli wychodzimy z założenia, że mamy lub będziemy mieć konsolę pokroju PS5, Xbox Series X lub mocarnego peceta i najniższym kosztem chcemy kupić telewizor, z którego wyciągniemy pełnie możliwości naszego sprzętu i doświadczeń gamingowych. I tu TCL C745 prezentuje się najlepiej. Jedyne czego mu brakuje to wysokiej jasności HDR, natomiast to już ekstra płatny dodatek i konieczność sięgnięcia po telewizory z wyższej półki OLED czy MiniLED. C745 występuje w szerokim wariancie calarzy, ma niezły kontrast, dobrą płynność obrazu oraz niezłe menu gracza, wspiera też Dolby Vision, dekoduje Dolby Atmos i dobrze radzi sobie z VRR. Ciekawą i zbliżoną alternatywą jest Hisense E7KQ Pro gdzie fajne jest to, że nie mamy systemu Google TV, a bardzo szybką autorską platformę VIDAA.

Najlepszy rozsądny telewizor 2023 roku

Philips The One 8818

Telewizor z zeszłego roku? Czas średniej półki się skończył

W tej kategorii mógłbym wskazać na wspomniany wcześniej TCL C745, czy jego alternatywę w postaci Q77C. Jednocześnie najciekawsze modele w tej kategorii to moim zdaniem Sony X90L, czy Philips PUS8808/PUS8818. Problem w tym, że ceny tych telewizorów nie są tak rozsądne. Ciekawą propozycją wydaje się być też chociażby The Frame (seria z ubiegłego roku w ciągłej produkcji). Ale w tej kategorii mamy też zeszłoroczne modele Sony X90K (w 55-calach kosztuje obecnie prawie 2 tysiące zł mniej od swojego następcy), czy Samsung Q77B.W doskonałej cenie porównywalnej z cenami nowości z średniej-wyższej półki można kupić zeszłoroczne modele z półki wyższej Samsung QN91B, LG OLED C2. Dodatkowo występują bardzo duże różnice w cenach pomiędzy sklepami. I tak 55Q77C w jednej z dużych sieciach elektromarketów można kupić w tej chwili za 4779 PLN, U małych, ale pewnych sprzedawców za 3400 PLN, a QD-OLED QE55S90C od 5459 do 6999 PLN. To sprawia, że w kategorii telewizorów od 3 do 7 tysięcy złotych za 55-calowy wariant mamy naprawdę bardzo szeroki wybór i bardzo duży rozstrzał od modeli z krawędziowym podświetlaniem po zaawansowane telewizory MiniLED lub OLED, QD-OLED. Ba, w tym samym przedziale różnice w cenach pomiędzy telewizorami 55, 65 i 75-calowymi są naprawdę niewielkie. Dlatego, zamiast wskazywać jeden model, zalecam przede wszystkim szukać sprzętu pod siebie i swoje preferencje i budżet. Najpierw wybierzmy zakładany budżet, później rozmiar (pamiętając o maksymalnej odległości tv od kanapy), a później zawęźmy kręgi poszukiwania i czytajmy recenzje, porównujmy technologie dostępne w naszych widełkach.

Najlepszy telewizor w 2023 roku

Samsung S95C

Samsung S95C

Alternatywa: Sony A95L, LG G3, Philips OLED+ 908, QN900C, Sony X95L

Wybór najlepszego telewizora, który wszedł do sprzedaży w 2023 roku wcale nie jest łatwy. Gdyby brać pod uwagę nadrzędnie jedynie jakość obrazu najpewniej wskazałbym na jeden z flagowych modeli Sony – A95L to podrasowany QD-OLED z genialnym procesorem XR, a X95L to najlepszy MiniLED 4K na rynku. Świetne doznania daje też QN900C i to w rozmiarze 85 cali. Philips OLED+ 908 to najlepsza aktualnie opcja na cieszenie się telewizorem z WOLED wykorzystującym technologię mikrosoczewek (55 i 65 cali) MLA i dodatkowo ma doskonały dźwięk z głośników Bowers & Wilkins. LG G3 trochę odstaje od Philipsa, ale jest atrakcyjniejszy cenowo. Skąd więc Samsung S95C? Na pewno atutem jest tu design z pojedynczym przewodem, także cena tego telewizora w rozmiarach nie tylko 55, 65, ale i 77 cali robi swoje nad rywalami, po prostu „deklasuje” konkurencję (choć znów rozjazd w cenach dystrybutorów + cashbacki robią zamieszanie).

Samsung S95C oferuje fenomenalne odwzorowanie kolorów, wyjątkowy jak na OLED efekt HDR, wysoką jasność, względem modelu z ubiegłego roku lepiej radzi sobie też za dnia, choć wciąż jak każdy OLED to nocne, kinowe seanse są tu najciekawsze. Jest to niemal doskonały telewizor do oglądania uniwersalnych treści, wyjątkiem oczywiście jest użytkowanie go do serwisów informacyjnych 24/7 czy zapętlonej prezentacji, telewizji śniadaniowej. Przy typowym użytkowaniu to top of the top doświadczeń z filmowych seansów.

Jeśli jesteście nierozsądni i możecie sobie pozwolić wydać więcej, to rozważcie „bliźniaczy” model A95L od Sony. Natomiast w innym wypadku szukając 55, 65 lub 77-calowego telewizora to Samsung S95C w 2023 roku zasługuje na tron.

Najlepszy duży telewizor w 2023 roku

Samsung Q80C

Samsung 98Q80C

Alternatywa: Sony XR-98X90L

Tak wiem, znowu Samsung. I zdaje sobie sprawę, że dla wielu może być to „podejrzane”, „nudne”, ale też trzeba mieć świadomość rynkowych realiów i dostępnych alternatyw. W przypadku 98-calowych telewizorów wybór ogranicza nam się aktualnie do produktów 3 firm – TCL, Samsung oraz Sony. Przy czym warto zaznaczyć, że matryce u wszystkich tych 3 graczy dostarczane są z jednej fabryki należącej do TCL. W momencie powstawania tego tekstu na rynku nie ma też nowych 98-calowych telewizorów TCL opartych o MiniLED. TCL ma w swojej ofercie za to niezwykły, przełomowy telewizor 98-calowy P745, który kosztuje mniej niż 10 tysięcy złotych! I to też jest fajna rzecz jeśli wielkość przekładacie ponad wszystko. Natomiast QE98Q80C to największy obecnie na rynku telewizor dostępny w „Najrozsądniejszej” cenie 23 999 PLN (na 26.09.2023), ekran Sony jest o 12 tysięcy droższy, a miniLED-owy Samsung QN100B to abstrakcja, nie wspominając o Micro LED. Jeśli więc chcecie kupić ekran naprawdę duży i z fajnym stosunkiem jakości obrazu do ceny to Q80C będzie najlepszym wyborem.

Telewizorów na rynku jest dużo, każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Na łamach Chip.pl staram się podpowiadać jakie telewizory warto wybrać w różnych przekątnych, różnych przedziałach cenowych i do różnych zastosowań. Linki umieszczone w powyższym materiale skierują Was do tegorocznych rankingów.