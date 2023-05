Telewizor do 2000 zł? To nie jest proste zadanie

Ceny rosną i rosną, ale jest światełko w tunelu. Przed 2020 rokiem możliwy był zakup 55-calowego telewizora za 1600-1800 złotych z logotypem jednej z koreańskich marek, a zakup takich rozmiarów ekranu chińskich producentów był jeszcze tańszy. Dziś w budżecie do 2 tysięcy złotych telewizorów jest niby dużo, ale wybór finalnie jest mocno ograniczony, co zobaczycie poniżej przy moim top 5 ekranów w tej cenie. Jest jednak nadzieja, że rok 2023 przyniesie pozytywne zmiany w tym zakresie. Świeżo debiutujący model telewizora Samsung CU7172 startuje od 1999 PLN (jego poprzednik był jakieś 400-500 złotych droższy), wyprzedawane są też modele QLED C635 z ubiegłego roku od TCL w podobnym budżecie. A to w skrócie oznacza jedno – da się kupić fajny, prosty, ale oferujący dużo telewizor w rozmiarze 55 cali za mniej niż 2000 złotych!

Jaki rozmiar telewizora wybrać? 55 cali to minimum w 2023 roku

Przekątna ekranu jest szalenie istotna. O ile w przypadku telewizorów do 1000 złotych polecić można właściwie tylko telewizory 32-calowe, tak zwiększając budżet do 2000 złotych mamy już 55-calowe ekrany. I będę was serdecznie nakłaniał, aby nie rozglądać się za 40-, 43-, 50-calowymi telewizorami, a od razu brać 55-calowy. Spróbujcie wygospodarować dla nich przestrzeń, bo zapewniam was: odległość od fotela, kanapy na pewno macie wystarczającą, a pewnie wręcz i tak za dużą. Natomiast 55-calowy ekran zmienia perspektywę i otwiera użytkowników na nowe doświadczenia związane z filmowymi seansami czy grami. Przejście z 32-, czy 40-calowego telewizora na 55-calowy ekran to gigantyczny przeskok. Oczywiście warto też zachować zdrowy rozsądek i nikogo nie namawiam do zakupu ponad swoje możliwości, zwłaszcza te finansowe.

Nie oczekuj fajerwerków, ale też możesz być zaskoczony

Świat multimediów wideo się zmienia, realizacja treści wideo się zmienia. Seriale mają dziś wielomilionowe budżety, konsole do gier potężne procesory, a realizacja sportowych widowisk jest tworzona tak, aby cieszyć się z detali na dużym ekranie. Dziś już nie ma potrzeby pytać, po co 4K, skoro 4K jest powszechnie dostępne w serwisach streamingowych, a także na głównych wydarzeniach sportowych, także z grami w 4K nie ma problemu. Wszystko to jest w zasięgu naszego pilota. I oczywiście najlepiej wygląda na 120 Hz, bardzo dużych telewizorach OLED, MiniLED QLED z fenomenalnym efektem HDR, szeroką paletą kolorów itd. Tylko aby cieszyć się takim 55-calowym telewizorem, trzeba wydać nie 1999 PLN, a minimum 3999 PLN, a top to 7999 PLN (wciąż w 55”). Więc to są zupełnie inne budżety, ale też inne potrzeby, wymagania.

I o ile chciałbym, aby każdy korzystał z najlepszego telewizora na rynku, gdyż to zupełnie inne wrażenia z seansów to wiem, że wiele osób tego nie zauważy, nie jest to wielu osobom potrzebne, a w dodatku istotną kwestią jest rozsądek i racjonalizm. Dlatego też uważam, że 55-calowe budżetowe telewizory w 2023 roku są naprawdę dobre i przeskakując z mniejszego telewizora lub starszego i tak zobaczycie znacznie więcej. To ekrany 4K, z niezłymi procesorami przetwarzającym obraz (zwłaszcza gdy mowa o tych telewizorach z poniższego top 5), niezłym smart tv (jak w nawiasie poprzednim) i to wszystko pozwala doświadczać telewizji na nowo.

Na co więc uważać kupując tani telewizor? Przede wszystkim na no name’y, albo telewizory z kultowymi nazwami marek znanych od lat, a jednak produkcji wątpliwej jakości przez firmy, które nabyły licencje. Naprawdę warto kupić w tej cenie telewizor, który będzie solidny i będzie cieszył nas latami.

Najlepsze telewizory do 2000 złotych, które kupicie latem 2023 roku

Wybór telewizorów do 2000 zł mocno ograniczyłem i może was nieco zaskoczyć, zwłaszcza że jest on dość hermetyczny. Problem w tym, że naprawdę wiele modeli w tym budżecie jest jednak słaba, a te telewizory są swoistymi pewniakami.

TCL 55C635

Zeszłoroczny (2022) podstawowy QLED TCL z 60 Hz matrycą, ale też system Google TV. Bardzo udany tani telewizor, który cieszy przede wszystkim podczas oglądania treści z serwisów VOD. Gorzej sobie radzi z klasyczną telewizją i upscalingiem. Nie mniej w tej cenie jest to najlepiej doposażony, najbardziej płynnie działający ekran, jaki możemy kupić. Oczywiście jego dni na rynku są policzone i bezpośrednim następcą jest C645. Możecie dziś kupić ten dobry zeszłoroczny model lub za parę miesięcy w podobnej cenie szukać jego następcy.

TCL 43C645

Warto zwrócić uwagę na to, że następca jest już w sprzedaży, tyle że w budżecie do 2000 złotych kupimy telewizor 43-calowy. I znów będzie to jedna z najciekawszych propozycji w tym calarzu i w tym budżecie. Prezentuje go tu przede wszystkim ze względu na to, że rzeczywiście niektórzy mogą nie chcieć 55-calowych telewizorów, a jednocześnie pokazać jak duża różnica jest między ceną modelu wchodzącego na rynek, a tego schodzącego. A także jak mało opłacalne w zakupie są telewizory mniejsze niż 55 cali.

Samsung 55CU7172

Pierwszy raz od kilku lat nowy model telewizora Samsung w wersji 55-calowej debiutuje w cenie poniżej 2000 PLN. Oczywiście CU7172 w niektórych sklepach kosztuje nieco więcej, w niektórych nieco mniej, jednak generalnie trzeba założyć, że cena rekomendowane przez producenta to 1999 PLN. To podstawowy ekran, z bezpośrednim podświetlaniem, klasycznym pilotem, ale jednocześnie z pełnoprawnym system Tizen, dostępnością do popularnych aplikacji VOD, stosunkowo łatwą nawigacją i przede wszystkim świetnym przetwarzaniem obrazu niezależnie od źródła. To najbardziej uniwersalny telewizor w tym zestawieniu,

Samsung 55AU7172

Jeśli chcecie zaoszczędzić parę złotych, a jednocześnie jesteście w stanie ponieść ryzyko, że aplikacje VOD na waszym telewizorze mogą przestać działać za 3-4 lata, a nowe mogą się nie pojawić to AU7172 będzie dobrym telewizorem, a nawet bardzo dobrym. To świetny budżetowy telewizor z gamy modelowej Samsung 2021. Ten telewizor posiada jeszcze starszą wersję systemu Tizen bez centralnego ekranu. Przez co jest łatwiejszy w obsłudze i zdecydowanie polecam go seniorom.

Hisense 55A6

Alteranatywą dla telewizorów z Google TV i system Tizen, czymś nieco tańszym ale ciekawym może być Hisense A6. To 60 Hz telewizor z matrycą IPS. Sprzęt sprawdzi się więc przy oglądaniu pod kątem i oglądaniu w dzień. To może być ciekawy telewizor dla osób starszych czy nietypowych pomieszczeń do oglądania różnorodnych treści. Ważne jest to, że system VIDAA, na którym bazuje, ma co raz więcej aplikacji i całość działa dość dynamicznie jak na tani telewizor.