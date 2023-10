Nowy dron prosto z Niemiec. Twister mieści się w plecaku i łączy najlepsze cechy dwóch światów

Dron Twister to niewielki technologiczny majstersztyk, który łączy helikopter i samolot w jednym

Ważący ledwie 2,5 kilograma Twister jest bezzałogowym statkiem powietrznym z możliwością pionowego startu i lądowania, który może być przenoszony w plecaku, a to dzięki temu, że można rozłożyć go na sześć oddzielnych elementów. Po złożeniu Twister ma rozpiętość skrzydeł rzędu 1,2 metra, a w przestworza może wzbić się bez względu na miejsce, a to dzięki całkowitej niezależności od pasów startowych. W powietrzu przechodzi jednak transformację, przechodząc z trybu “helikopterowego” do “samolotowego” (lub odwrotnie przy potrzebie lądowania), zyskując nowe możliwości operacyjne.

Dzięki możliwości latania w trybie samolotowym Twister może pokonywać dystanse do 10 kilometrów i realizować nawet 75-minutowe misje. Jakie dokładnie? To już zdradza jego wyposażenie, bo ten niemiecki dron latający może przenosić dwa różne czujniki (EO/IR) do obserwacji otoczenia, których zebrane dane są na bieżąco przepuszczane przez oprogramowanie SightX AI działające na pokładowym procesorze od Nvidii, które to może klasyfikować i ostrzegać operatorów o obiektach wykrytych przez czujniki.

Aktualnie jednak dron Twister nie służy w żadnej armii i prędko nie będzie, bo wciąż znajduje się w fazie prototypu i będzie testowany do początku przyszłego roku. Quantum-Systems planuje przeprowadzić 1000 godzin testów w locie przed jego wejściem do masowej produkcji, oczekując, że Twister będzie wszechstronnym i niezawodnym bezzałogowym statkiem powietrznym przeznaczonym do różnych misji – od rozpoznania po nadzór i na pozyskiwaniu celów kończąc. Na tle innych projektów wyróżnia się nie tylko kompaktowymi rozmiarami oraz okazalszymi możliwościami podczas lotu, ale też obsługiwanymi podsystemami.

W porównaniu do innych produktów na rynku, Twister jest dronem typu VTOL z ogonem i skrzydłami, podczas gdy większość innych dronów mieszczących się w plecakach jest przykładem albo stałopłatów, albo wielowirnikowców o okazalszych rozmiarach. Twister ma ponadto imponującą wytrzymałość rzędu 75 minut, która przy innych podobnych modelach wynosi od 25 do 60 minut i to nawet przy wykorzystywaniu oprogramowania sztucznej inteligencji do automatycznego klasyfikowania zagrożeń. Innymi słowy, kiedy już Twister będzie do kupienia, niejedna armia zapewne się nim zainteresuje.