Panele słoneczne to nie wszystko, co zrobimy z krzemu. Chiny ukazały nową odsłonę technologii

Cienkowarstwowe monokrystaliczne ogniwa krzemowe dotychczas nie przykuwały zbytniej uwagi świata naukowego i przemysłu, ponieważ ich wydajność znacznie odbiegała od tej, którą prezentują komercyjne produkty dostępne dzisiaj na rynku. Naukowcy z Uniwersytetu Hangzhou Dianzi w Chinach przekonują na łamach Journal of Photonics for Energy, że cienkowarstwowa technologia wcale nie musi iść do lamusa.

Przede wszystkim olbrzymią zaletą cienkim krzemowych ogniw jest to, że są elastyczne i do ich budowy zużywa się o wiele mniej krzemu, a ten jest obecnie ogromnym generatorem kosztów produkcyjnych. Badaczom udało się opracować ogniwo o grubości 20 nanometrów, co stanowi jedną ósmą względem standardowych modułów.

Panele słoneczne kiedyś przestaną być fancy. Na ich miejsce mogą wejść cienkowarstwowe ogniwa

Skorzystali w swojej pracy z tzw. metody transferu warstw (ang. layer transfer), które polega na przenoszeniu warstw materiału krzemowego o wielkości pojedynczej płytki z miejsca wzrostu na miejsce docelowe w ogniwie. Uzyskali oni cienką warstwę krzemu, na którą osadzili kilka warstw pasywacyjnych: tlenek glinu, azotek krzemu i tlenek krzemu – opisują w artykule.

Następnie uczeni dokonali symulacji ogniw. Okazało się, że pod wieloma względami moduł zaczął działać wydajniej niż starsze jednostki tego typu. Gęstość prądu zwarciowego wzrosła z 34,3 do 38,2 mA /cm2, napięcie w obwodzie otwartym – z 632 do 684 mV, a współczynnik wypełnienia poprawił się z 76,2 proc. do 80,8 proc., co zresztą poskutkowało bezwzględnym wzrostem sprawności konwersji energii o 4,6 pp. z 16,5 proc. do 21,1 proc.

Wydajność przekraczająca 20 proc. to jest znakomity wynik dla tej technologii fotowoltaicznej. Niestety musimy być ostrożni przy ferowaniu o przyszłości, ponieważ naukowcy z Chin pracowali na prototypie wielkości laboratoryjnej. Bardzo często się zdarza, że przy zwiększaniu skali produkcyjnej parametry pracy drastycznie spadają. Dopóki nie zostaną przeprowadzone rozszerzone badania, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy i kiedy cienkowarstwowe ogniwa zobaczymy w użyciu.