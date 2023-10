STOP. Nie kupuj nowej karty graficznej – Nvidia szykuje coś specjalnego

Nvidia GeForce RTX 4080 Ti, czyli potencjalne nowe karty graficzne z AD102

Flagowa karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4090 łączy w sobie procesor graficzny AD102-300 z 24 GB pamięci GDDR6X na 384-bitowej magistrali. O ile firma pozostawiła sobie delikatny margines do tego, aby stworzyć RTX 4090 Ti, zwiększając liczbę rdzeni CUDA z poziomu 16384 do nawet 18432, to wygląda na to, że prędzej doczekamy się czegoś między aktualnym flagowcem, a GeForce RTX 4080 w postaci GeForce RTX 4080 Ti. Tak przynajmniej wynika z najnowszych plotek.

AD102 to nazwa flagowego procesora graficznego na bazie architektury Ada Lovelace, który został zaprojektowany do zapewnienia możliwie najwyższej wydajności w sektorze, dzierżąc aż 76,3 miliardów tranzystorów i mogąc działać z zegarem rzędu ponad 2,5 GHz. Innymi słowy, to wręcz wyjątkowy procesor graficzny kierowany do najwydajniejszych modeli, ale fakt, że mierzy aż 608 mm kwadratowych, jednoznacznie sugeruje, że jego produkcja do łatwych nie należy.

Proces wytwarzania tak wielkich układów krzemowych przy użyciu nowoczesnych litografii nie owocuje bowiem wysokim uzyskiem, czyli procentem “udanych” procesorów, które mogą zasilić konkretne karty graficzne. Wprawdzie nie znamy dokładnych szczegółów uzysku produkcyjnego, ale pewne jest, że Nvidia dzieli aktualnie produkowane procesory AD102 na te, które nadają się do GeForce RTX 4090 i na “pozostałe”. Tyle tylko, że do magazynów trafiają zapewne już od roku AD102 o wysokiej jakości (potencjalne serca GeForce RTX 4090 Ti), jak i te, które nie nadają się nawet do GeForce RTX 4090.

Z oczywistych względów (pieniędzy) Nvidia nie wyrzuca tych drugich procesorów, a zbiera je, bada ich wydajność i poszukuje idealnego poziomu rdzeni CUDA, aby wykorzystać możliwie najwięcej AD102 niższej jakości do potencjalnego GeForce RTX 4080 Ti. Ten ponoć już powstaje, ale informacje na jego temat są skromne. Możemy spodziewać się ceny zbliżonej do RTX 4080, 20 GB GDDR6X oraz rdzeni CUDA na poziomie od 10000 do 16000, ale aktualnie to wyłącznie wróżenie z fusów. Więcej szczegółów na temat GeForce RTX 4080 Ti poznamy dopiero bliżej jego potencjalnej premiery w pierwszym kwartale 2024 roku.